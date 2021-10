Pardubický zastupitel už má jasno, čemu by se chtěl jako poslanec věnovat. „Musíme se snažit o pročištění legislativní džungle. Tady přes čtyři roky nevznikaly kvalitní zákony. Důležitá je také modernizace veřejné správy a budu prosazovat i neideologickou ochranu přírody, kterou ale nevidím ve formě různých nařízení,“ vysvětlil Haas.

Ten platí v krajském městě za konsenzuálního politika, kterého uznávají i jeho názoroví oponenti. Ostatněi v pardubickém volebním štábu hnutí ANO zaznívaly v sobotu večer hlasy, jak je dobře, že se Haas do sněmovny dostal. Osmačtyřicetiletý právník ovšem nechce rezignovat ani na komunální politiku. „Nechci odejít z Pardubic. Určitě nebudu kumulovat uvolněné funkce, to jsem vždycky kritizoval. Ale spojení funkcí poslance a řadového zastupitele může být efektivní,“ sdělil Haas.

Celkové výsledky voleb ho pochopitelně potěšily, vidí v nich druhou šanci pro ODSi celou koalici Spolu. „Těch 108 mandátů ukazuje velmi silnou poptávku po změně,“ podotkl pardubický zastupitel, který se neobává, že by se koalice ve složení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 po volbách rozhádala. Každá strana podle něj bude trvat na základních bodech svého programu, ale hádek o marginálie by se měli politici vyvarovat.

Po posledních komunálních volbách měl Karel Haas velmi blízko k postu primátora Pardubic. Nakonec se stal jen řadovým zastupitelem, sobotní výsledky parlamentních voleb ho ovšem v barvách koalice Spolu vynesly až do Poslanecké sněmovny. Bude tam za Pardubický kraj jediným zástupcem ODS, voliči ho vykroužkovali ze čtvrtého místa na druhé hned za lidoveckého poslance Marka Výborného.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.