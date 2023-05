Bez moře se obejdeme, budeme doma. Lidé už vnímají bazény na svých zahradách jako součást domácnosti a první paprsky slunce už avizují příjemné období grilovaček a koupání. Jenže je tu velký problém, pitná voda, jejíž množství má své limity. Vodárny apelují na odběratele, aby pži napouštění domácích bazénů využili nabízených cisteren a neplýtvali vodou z řadu. Jenže naplnění vodou z cisterny je mnohonásobně dražší než z kohoutku.

Domácí bazén. Ilustrační foto | Foto: Deník

Ve Skále, místní části Chrasti na Chrudimsku, už na konci dubna vodohospodáři zaznamenali v tamním vodojemu rychlý pokles vody. Zprvu měli podezření, že jde o poruchu, ale ohledáním nic nezjistili. Proto nad ránem povolali cisternu, díky které se vodojem z části alespoň z části doplnil. "Vysoký odtok vody z vodojemu ustal až nad ránem," uvedl výrobně-technický ředitel Vodárenské společnosti v Chrudimi Václav Kloboučník.

Náklady na napuštění bazénu z cisterny



Kubík vody stojí 47,59 Kč. Doprava stojí 45 korun na kilometr a práce odvedená obsluhou cisterny, tedy veškerá manipulace, je vyčíslena na 500 korun za hodinu. Ke všem těmto částkám je třeba připočítat patnáctiprocentní DPH. Součtem tedy vychází, že napuštění bazénu z cisterny vyjde uživatele zhruba na tři tisíce korun. Je tedy mnohonásobně dražší než napouštění bazénu z vodovodu.

Důvod je zřejmý, šlo o noční napouštění rekreačního bazénu takzvaně po partyzánsku, tedy bez předchozí konzultace s Vodárenskou společností.

"Žádáme odběratele vody, aby plánované napouštění bazénů vše koordinovali s naším dispečinkem. Odběr vody by neměl překročit 500 litrů za hodinu a 5000 litrů za 24 hodin. Nejlepším způsobem je ale plnění bazénu z cisterny, což je činnost, kterou nabízíme také," dodal Kloboučník s tím, že domácnost nemusí být napojena na veřejný vodovod, tuto službu si může objednat kdokoliv, takže i majitelé studní.

Česko není v současné době až tolik sužováno suchem jako v uplynulých letech, kdy obce vydávaly zákazy zalévání zahrad a napouštění bazénů. Kdo se chtěl vykoupat u pergoly s grilem, musel si cisternu objednat. V roce 2020 vydala jako jediná v Pardubickém kraji zákaz obec Čankovice na Chrudimsku.

"Tenkrát to bylo skutečně nutné. Problém je i teď, kdy se všichni rozhodnou, že si v jednu chvíli napustí bazén. Není základní lidskou potřebou - nutné je, aby byla voda na pití a vaření. Každoročně na to upozorňujeme, lidi by se měli nad tímto problémem skutečně zamyslet," řekla Deníku čankovická starostka Hana Shejbalová.

"U nás na vsi se to stává každoročně. Jakmile se setmí, tlak vody výrazně klesne. Aha, sousedi jsou v hospodě a napouští se jim bazény. Myslím, že pitnou vodou moc plýtváme. Dřív lidi jezdili se vykoupat do přírody, teď má bazén skoro každý. Já bych to nechtěl," řekl padesátiletý Mirek, který obývá dům po rodičích ve vesnici u Chrudimě.

Podobným způsobem jsou zpoplatněny i cisterny jiných vodohospodářských firem v Pardubickém kraji.

Podobným způsobem jsou zpoplatněny i cisterny jiných vodohospodářských firem v Pardubickém kraji.

Změna klimatu je očividná a k pitné vodě budou muset lidé přistupovat jako k velkému daru, který se nesmí zneužívat. Například ve Francii, tedy v její jižní části u hranice se Španělskem, od 10. května zakázali prodej nadzemních bazénů kvůli katastrofickému suchu. U nás se nic takového prozatím nestalo, stopka spočívala "jen" v zalévání zahrad a napouštění bazénů z veřejného vodovodního řadu.