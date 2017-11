Výborný na gymnáziu skončí, náměstek Řehounek ještě váhá

Pardubický kraj – Dá se práce poslance skloubit s funkcí starosty města, postem náměstka primátora, ředitele gymnázia nebo obecně s jakýmkoliv dalším zaměstnáním? Nad tím teď přemýšlí poslanci, kteří po říjnových volbách nově zasednou v dolní komoře Parlamentu České republiky. Někteří už mají jasno, jiní ještě váhají.

Marek VýbornýFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Marek Výborný je pět let ředitelem Gymnázia Mozartova v Pardubicích a po říjnových volbách bude také novou tváří Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za KDU-ČSL. Oznámil, že nejpozději 30. června příštího roku předá post ředitele školy svému nástupci či nástupkyni.



„Nedovedu si představit, že bych vykonával pozici poslance a zároveň ředitele školy. Nerad dělám dvě věci na půl, a protože práci poslance beru s plnou zodpovědností i směrem k aktivitám v Pardubickém kraji, budu se jí věnovat zcela naplno,“ řekl Marek Výborný. Pokud s tím nové vedení gymnázia bude souhlasit, rád by si ve škole ponechal aspoň miniaturní úvazek.



„Chci být v kontaktu se studenty, s kolegy, se školou. Musím zůstat v realitě vzdělávání a neuzavřít se v ‚bublině’ Poslanecké sněmovny,“ doplnil Výborný, který učí dějepis, základy společenských věd a latinu.



Spojit se přímo s poslancem za hnutí SPD Jiřím Kohoutkem z Horního Jelení se Deníku nepodařilo. Podle Terezy Chotěnovské, koordinátorky SPD pro Pardubický kraj, Jiří Kohoutek, který se podle údajů živnostenského rejstříku živí zprostředkovatelskou a poradenskou činností, své veškeré aktivity již před časem ukončil a bude se naplno věnovat svému poslaneckému mandátu.



Jan Řehounek.



Náměstek pardubického primátora Jan Řehounek, který se dostal do sněmovny za hnutí ANO, zatím váhá, jak s dvěma funkcemi naloží. „Gesci, za kterou zodpovídám coby náměstek primátora, vnímám jako velmi důležitou pro strategický rozvoj Pardubic i regionu. Nedokážu si příliš představit, že bych okamžitě vyskočil z rozjetého vlaku, opustil všechny rozjeté projekty,“ uvedl Jan Řehounek.



Stav projektů chce ještě zhodnotit s primátorem, klubem zastupitelů ANO i se zástupci koalice. Zda zůstat náměstkem se rozhodne i podle toho, v kolika a jakých výborech sněmovny bude pracovat.



Jaké to je být starostou a zároveň poslancem si již v letech 2010 až 2013 vyzkoušel starosta Poličky Jaroslav Martinů. Nyní se za ODS do sněmovny opět vrací. Starostou zůstane, ale vzdá se mandátu krajského zastupitele. (pro, als)