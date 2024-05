A jaké jsou tedy plány pardubické firmy do budoucnosti? Téměř trojnásobný nárůst výroby bezdýmných sférických prachů a více než dvojnásobek celospalitelných hnacích náplní pro velkorážovou munici.

„Zatím je to poměrně nová informace, uvidíme, o jakou částku se bude jednat přesně, ale dle našich odhadů půjde o skok ze zhruba 8 milionů korun někam ke 20 milionům, a to už je slušná položka ve finančních plánech,“ vyjádřil se místopředseda představenstva Explosie Pavel Mareček.

Pardubice zvýší daň z nemovitostí u průmyslových zón. Peníze půjdou do silnic

Cílem pro rok 2024 je dosažení vyššího zisku při udržení stávajícího obratu. Limitujícím faktorem jsou výrobní kapacity. Do hry vstupuje také sílící tlak na zvyšování mezd a rozhodnutí magistrátu města Pardubic, na jehož základě stoupne daň z nemovitosti pro některé průmyslové podniky sídlící v Pardubicích.

Most v Pardubicích se opět pohnul. Stavbaři ho vysunuli nad oblíbenou stezku

Explosia finančně roste od roku 2019 a pravidelně posouvá hranici zisku. K tomu loňskému přispěl především celosvětově zvýšený zájem o výbušniny. „Největší poptávka je samozřejmě po střelném prachu. Abnormální zájem vnímáme také u celospalitelných hnacích náplní, což souvisí s válkou na Ukrajině. Do válkou zasažené oblasti jsme poslali buď napřímo nebo zprostředkovaně zboží, jehož hodnota dosahuje necelé pětiny obratu společnosti. Pozadu za prachy a hnacími náplněmi ovšem nezůstává ani prodej trhavin,“ řekl k číslům roku 2023 předseda představenstva Radomír Krejča.

Už před čtyřmi lety začala firma pracovat na investičních plánech, které by umožnily tuto poptávku naplnit. Zatímco investice Explosie v předchozích letech se pohybovaly ročně kolem 100 milionů korun, v roce 2023 už vystoupaly na 200 milionů, pro letošní rok má v plánu proinvestovat téměř 320 milionů a celkově chce firma proinvestovat do roku 2026 až dvě miliardy korun.

10 milionů eur z Evropské komise

V současnosti jsou do zvýšení bezpečnosti a rozšíření kapacity výroby investovány stovky milionů korun. Přispět k navýšení výroby a tedy uspokojení velké poptávky po celospalitelných hnacích náplních má i dotace ve výši 10 milionů eur z Evropské komise, o kterou se Explosia ke konci roku 2023 ucházela, a která jí byla v březnu roku letošního schválena.

„Zisk této dotace považujeme za velký úspěch, byť je pro náš rozvoj vhodnou, nikoliv však zásadní finanční injekcí,“ řekl generální ředitel Kamil Dudek. Celkově totiž Explosia plánuje do roku 2026 proinvestovat až dvě miliardy korun. Podle předpokladů vedení společnosti může současná poptávka vysoce převyšující možnosti celosvětové výroby trvat klidně i deset let po skončení války na Ukrajině.

„I proto je v Explosii nyní posilována především výroba bezdýmných prachů a celospalitelných hnacích náplní, investice se ovšem týkají také dalších oblastí výroby výbušnin a jejich výzkumu i vývoje,“ řekl generální ředitel Explosie Kamil Dudek.

Kapacita výroby celospalitelných modulů je v současnosti 80 tisíc kusů ročně, od roku 2027 by firma chtěla dosahovat výroby až 200 tisíc kusů ročně. Výroba bezdýmných sférických (kuličkových) prachů by se měla od roku 2026 navýšit na téměř trojnásobek. Ze stávajícího množství 450 tun by se firma v budoucnosti ráda pohybovala na úrovni 1200 až 1500 tun dle typu vyráběných sférických prachů.

Zajištění surovin

Pro nově pořízené stroje je však nutné mít také dostatek surovin pro výrobu. Souběžně s investicemi proto jedná vedení Explosie také o dodávkách surovin tak, aby byl dlouhodobě zajištěn jejich dostatek i po realizaci plánovaných investičních akcí. Jednání firma vede jak se stávajícími dodavateli v rámci ČR nebo Evropské unie, tak také s těmi potencionálními i mimo EU.