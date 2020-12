Už Karel Čapek věděl, že poštovní úřad je pro mnohé zvláštní a zakleté místo plné nápisů jako „Kouřiti je zakázáno“ či „Psy s sebou bráti je zakázáno.“ Se nápisem zakazujícím kouření se setkáme i v poštovním depu v Pardubicích, ale místo pana Kolbaby, povoláním pošťák a listonoš, nás předvánočním procesem distribuce balíků, balíčků a kuriozit provází místní vedoucí Jaroslav Svoboda. A i on si vždy před Vánocemi vzpomene na Pošťáckou pohádku.

Pardubické poštovní depo čelí před Vánocemi náporu zásilek. | Foto: Česká pošta

Počet zásilek stoupl na trojnásobek

„Jednak je to od fochu, ale také to mám jaksi v popisu práce,“ říká s úsměvem muž, který má se svými kolegy na starosti to, aby se všechny zásilky jdoucí přes jeho úřad dostaly včas pod vánoční stromeček. A o tom, že to není zrovna práce jako z pohádky svědčí fakt, že oproti jiným obdobím, se zdejší sklady naplní až trojnásobkem balíků. Ty z pardubického depa pocházejí výhradně z internetových obchodů.