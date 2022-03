Východočeská galerie ponese nový název po Josefu Gočárovi

/FOTOGALERIE, VIZUALIZACE/ Východočeská galerie se do pardubických Automatických mlýnů přestěhuje s jiným názvem. Do nového sídla by se měla v příštím roce přesunout jako Gočárova galerie.

vizualizace | Foto: Deník/Nikola Remešová

Josef Gočár Josef Gočár se narodil 13. března 1880 v pivovaru v Semíně u Přelouče. V Pardubicích navštěvoval školu a později si zde našel manželku. Automatické mlýny vytvořil mladý architekt v letech 1909-1925. Ke stavbě se dvakrát vrátil, po požáru a s novou přístavbou. V roce 2000 byl Gočár v anketě vyhlášen za největší osobnost české architektury 20. století. Pardubický kraj požádal o souhlas Marii Fiřtovou, pravnučku architekta Josefa Gočára, přeloučského rodáka, který unikátní průmyslovou stavbu navrhl. Vystudovaná historička umění souhlasila s využitím jména svého slavného předka a areál mlýnů si přijela prohlédnout. Pardubáci se navíc mohou těšit na chystanou výstavu, která poodhalí detaily z rodinných archivů. „Bude to velmi symbolické, protože Josef Gočár se oženil s dcerou sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. A tak ho vlastně vrátíme na pro něj dobře známá místa,“ řekla Marie Fiřtová. Změnu názvu musí ještě schválit krajští zastupitelé na svém dubnovém zasedání. Galerie se sice přejmenuje až v příštím roce, zástupci kraje ale musí zadat výběrové řízení na novou vizuální identitu už nyní. Východočeská galerie v Pardubicích letos oslaví 70. výročí své existence, nové jméno a sídlo dostane jako dárek. „Plánované změny s sebou nesou pro galerii i nové výzvy a náročné úkoly. Jedním z hlavních úkolů, které bude galerie v této souvislosti řešit, je změna vizuálního stylu,“ řekla ředitelka galerie Klára Zářecká a dodala, že nový styl vytvoří profesionálové z Czechdesignu. „Zásadním a logisticky náročným úkolem bude samotné přestěhování galerie. V první řadě dojde na stěhování sbírek do nových depozitářů a přesun čeká také galerijní knihovnu, která by nově měla sloužit i veřejnosti,“ doplnila Zářecká. Galerie tak v příštím roce úplně opustí zámecké prostory. VIDEO, FOTO: Výluka mezi Hradcem a Pardubicemi začala Gočárova galerie, Automatické mlýny čp. 1 Galerie by měla od 1. ledna 2023 sídlit na symbolické adrese. „Rádi bychom, aby Gočárova galerie, která bude sídlit v nejstarší budově mlýnského areálu, měla adresu Automatické mlýny číslo popisné jedna,“ řekl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek. Rekonstrukce mlýnů začala v polovině roku 2020 a letos by měla být hotová. Následovat budou práce v interiérech a v polovině příštího roku se galerie otevře pro návštěvníky.