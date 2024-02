Výstava Exit 91 / Vykopávky, která slibuje ty nejzajímavější a nejreprezentativnější objevy ze záchranných archeologických výzkumů pod nedávno budovanými liniovými stavbami v Pardubickém kraj odstartuje 8. května 2024 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Nabídne hned několik unikátních nálezů.

Hrob muže s mečem | Foto: Východočeské muzeum v Pardubicích

Vystaví mimo jiné jak originál, tak i precizně vyrobenou repliku jednoho z nejvýznamnějších nálezů – jezdeckého meče z 5. století po Kristu. Tento vzácný artefakt byl objeven na obchvatu Slatiňan a je pozoruhodný svou dobrou zachovalostí.

Pod budoucím obchvatem Slatiňan se archeologům Východočeského muzea v Pardubicích a Regionálního muzea v Chrudimi podařilo v roce 2019 najít dva pozoruhodné hroby. „Muž a žena, kteří spočívali jen pár metrů od sebe, byli na poslední cestu vypraveni s vzácnými skleněnými nádobami. V hrobě muže se našel i krásný dlouhý jezdecký meč se zbytky zachovalé dřevěné pochvy,“ říká archeolog Východočeského muzea Jan Musil. „Podle této výbavy bylo zřejmé, že pohřbení patřili k vyšší sociální skupině,“ doplňuje Musil.

Repliku meče, vyrobenou ze svářkového damašku, zhotovil pro chystanou výstavu mečíř Patrick Bárta. Sám meč konzervoval a prováděl na něm některé z analýz, ty nejdůležitější ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky. Po podrobném metalografickém zkoumání a CT snímkování originálního meče teď dokončil repliku, která návštěvníkům umožní nahlédnout, jak tento předmět vypadal v době své největší slávy.

Výroba takového meče vyžadovala dnes i v 5. století mimořádnou zručnost a znalost, daleko přesahující běžné kovářské dovednosti. „Meč a jeho pochva mi zabraly zhruba 400 hodin práce. Damask jsou kompozitní panely kovářsky svařené z materiálů s různým chemickým složením. Jednotlivé materiály jsou barevně odlišitelné – zjednodušeně řečeno tmavší části tvoří tvrdší ocel, světlejší pak měkčí ocel,“ vysvětluje Bárta.

Meč je dlouhý 96 centimetrů a váží jeden kilogram. „Podle původního meče jsem vytvořil i zdobení tvořené damaskovým dekorem, které je z každé strany jiné. Je to velice atraktivní předmět, který ukazuje na sociální status svého majitele. Pravděpodobně byl vyroben západně od našich zemí v jedné z bývalých římských provincií, zde by to pravděpodobně žádný kovář nedokázal vyrobit,“ přidává zajímavosti mečíř. Součástí repliky je i pochva potažená kůží, zpracovanou a nabarvenou. Rukojeť Bárta vytvořil z rohoviny a místního dubu.

Výstava nabídne jedinečnou příležitost obdivovat nejen tento meč, ale i další hrobové výbavy včetně skeletu bojovníka. Veřejnosti se otevírá 8. května a potrvá do začátku roku 2026.

(Tisková zpráva)

