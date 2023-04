Vedení Pardubic v úterý jednalo se zástupci České pošty o rušení místních poboček. Městu se podařilo vyjednat zachování pobočky Na Drážce. Pošta u nádraží má být podle České pošty zrušena.

Vedení Pardubic v úterý 11. dubna jednalo se zástupci České pošty o rušení místních poboček. Městu se podařilo vyjednat zachování pobočky Na Drážce. Pobočka u nádraží má být podle České pošty zrušena.

Primátor jednání ze zástupci pošty kvituje. „Ze strany pošty jsem zaznamenal určitou vstřícnost, kdy oni uznali, že ne všechny pobočky tak, jak byly navrženy z jejich logiky správně, jsou správně pro nás a pro naše obyvatele,“ sdělil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Podle primátora, v jednom případě, se zástupci České pošty dohodl směnu. Pošta u vlakového nádraží bude zrušena, v pátém městském obvodě pak pobočka zůstane. „Pobočka na nádraží bude zrušena, zachovají si jenom back office a depo, a naopak zůstane zachována jedna pobočka v Městském obvodu Pardubice V, pravděpodobně na ulici Jana Palacha, která je bezbariérová,“ přiblížil Nadrchal, který dodal, že při jednání s poštou argumentoval počtem obyvatel a logickým rozložením vzdáleností.

„Museli uznat, že máme v podstatě pravdu. Místo sedmi původně zamýšlených poboček, se tak v Pardubicích ruší pouze šest,“ dodal primátor s tím, že se podařilo vyjednat zachování pobočky Na Drážce, tak aby i lidé v tamním obvodě měli alespoň jednu pobočku v rozumné vzdálenosti.

To by znamenalo, že každý z městských obvodů v Pardubicích, který měl pobočku, ji bude mít i nadále. Konečné rozhodnutí má ale Česká pošta udělat až 1. července, kdy má definitivně oznámit, které pobočky se zavřou.

Česká pošta na konci března zveřejnila seznam 300 poboček, které chce zrušit. „K 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ řekl Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner.

Seznam rušených poboček v Pardubicích:

Pardubice 23, Dražkovice

Pardubice 7, Komenského 56, Pardubičky

Pardubice 17, generála Svobody 77, Rosice

Pardubice 4, náměstí Dukelských hrdinů 2233, Zelené Předměstí

Pardubice 12, Jana Zajíce 983, Studánka

Pardubice, Palackého tř. 1233, Zelené Předměstí