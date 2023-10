Modernizace trati mezi Pardubicemi a Stéblovou směrem na Hradec Králové jde do finále. Od 9. října se začíná s napojením všech kolejí na nový most, současně proběhne instalace trakčního vedení. Práce si vyžádají dvouměsíční výluku.

Most přes Labe. | Foto: Správa železnic

Modernizace trati mezi Pardubicemi-Rosicemi nad Labem a Stéblovou, jejíž součástí je i stavba nového dvoukolejného mostu přes Labe, finišuje. Od 9. října začnou železničáři s napojením všech staničních kolejí na nový most, současně proběhne instalace trakčního vedení. „Skutečné finále na modernizované trati z Pardubic do Stéblové. V pondělí na ni zastavíme provoz, abychom mohli napojit nový most přes Labe na železniční síť. Půjde nejen o napojení kolejové, ale také technologické. Na most přivedeme i trakční vedení," uvedl na síti X (dříve Twitter) generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Práce potrvají do 19. prosince.

Od pondělí 9. října tak nebudou jezdit na trati Pardubice - Hradec Králové žádné vlaky. Výluka skončí podle údajů na webu Českých drah 9. prosince. Všechny vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Další informace ZDE. Zároveň bude probíhat nepřetržitá výluka také na trati č. 238 v úseku Pardubice hl. n. - Chrudim.

Podívejte se, jak stavbaři vysouvali nový most, který váží 1350 tun, nad Labe:

Zdroj: Remešová Nikola

Po dokončení prací by se měla železnice dočkat odstranění „špuntu“, který dříve jednokolejný úsek Rosice - Pardubice hlavní nádraží představoval. Cestujícím by se díky zdvoukolejnění trati i mostu měl mírně zkrátit čas na cestě mezi krajskými městy.

Trať z Hradce Králové do Pardubic prochází modernizací od května 2021. Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem jsou již nová nástupiště a podchod. Dokončuje se také rekonstrukce zastávky Pardubice-Semtín a cestujícím už slouží nová zastávka Stéblová obec. Veškerá nástupiště jsou bezbariérově přístupná. Modernizovány jsou také všechny přejezdy. Rekonstrukce celého úseku umožní po zavedení evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) dosažení traťové rychlosti až 160 km/h.

Vlakem až do centra Pardubic. Nová zastávka bude stát 53 milionů

Modernizace a zdvoukolejnění trati Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová skončí v závěru letošního roku. V květnu se pak s postupem modernizace pardubického uzlu začne dvoukolejně jezdit i mezi hlavním nádražím a Rosicemi nad Labem.

Mohlo by vás zajímat: Spalovna odpadu v Čeperce? Obec se brání stavební uzávěrou

Zdroj: Michal Žampach