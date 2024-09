„V tuto chvíli jsou hladiny stabilní a nic nevyrůstá, voda teče do polí. Mnětice jsou zasaturované, když se to trochu zvedne, půjde to všechno bokem vpravo do Drozdic. Drozdice jsou na tom nejhůře, kde je dole zaplavených šest domů a žene se tam 150metrová vlna, řeka je uprostřed vesnice, takže vesnice je napůl rozdělená,“ Deníku sdělil starosta obvodu Pardubic IV. Jan Procházka.

Starosta obvodu žádá, aby lidé nechodili z důvodu bezpečnosti na lávky v Mněticích, jelikož silný proud vody může lávky strhnout nebo poškodit. Na lávkách také hrozí uklouznutí, ať už člověka či zvířate.