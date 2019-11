Nedělní státní svátek Den boje za svobodu a demokracii přinese v Pardubicích dvě shromáždění lidu.

Zapálení pro demokracii. Události 17. listopadu si před Východočeským divadlem v Pardubicích připomenulo několik stovek lidí. | Foto: @SejkPcePhoto/Jiří Sejkora

Od 15.30 hodin se koná demonstrace v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. "Zváni jsou všichni demokraticky smýšlející lidé. Pojďme si připomenout, co přináší svoboda, co jsme díky ní získali, proč je nutné ji bránit a co můžeme dokázat, pokud začneme každý sám u sebe," uvedl spoluorganizátor akce Michal Sláma (TOP O9). Akce "Společně roztočíme mlýny" se koná pod záštitou Milionu chvilek pro demokracii. Uskuteční se za každého počasí, připravené jsou i vnitřní prostory. Na místě bude k dispozici občerstvení. Po skončení akce následuje koncert pro demokracii.