Výročí vzniku Sokola rozzářilo Česko. Pardubice nezůstaly pozadu

/FOTO/ Mnoho míst po celé České republice se zahalilo do barev Sokola. Červenou a bílou barvou zářilo nespočet míst. Sokolovny, památky i úřady. Do oslav 160 let od vzniku Sokola se zapojil i Pardubický kraj. Na budově reálky vlála sokolská vlajka. Ve večerních hodinách budovu ozdobila světla a symbol Sokola.

SOKOL slaví 160. narozeniny - a proto byla na počest jeho výročí nasvícena i budova Pardubického kraje | Foto: Deník/Nikola Martin Netolický

Ve středu 16. února uplynulo 160 let od chvíle, kdy slavný spolek vznikl. „Tento den je pro nás jednou z prvních významných akcí letošního roku, kdy si připomínáme 160 let od založení Sokola. Pro naši župu bude vyvrcholením pořádání akce s názvem Sokolgym v červnu v pardubické Enteria areně. Toho by se mělo jen v rámci hromadných skladeb zúčastnit přes 1 700 cvičenců z celé České republiky,“ představila záměry Sokolské župy Východočeské-Pippichovy tajemnice Lenka Pařízková. Stále bez proudu. Kvůli vichřici je bez proudu 23 tisíc domácností v kraji „Tímto symbolickým gestem chceme ukázat, že si vážíme role Sokola nejen v historických momentech našich dějin, ale i v rámci podpory sportu pro všechny. Sokol má na mnoha městech a obcích nezastupitelnou úlohu v rámci sportovního, ale i společenského a kulturního života,“ dodal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.