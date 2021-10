Největší stavební změnou letošního roku byla totální rekonstrukce obchodu za bezmála 900 000 Kč. Ten zde před 60 lety postavili místní muži, od té doby byl bez oprav.

„Tenkrát se řeklo jdeme stavět obchod, koupili jsme si rum a šlo se na to. Řekněte to mladým teď, ti nepůjdou. Jsem ale rád, že tu obchod máme, je to výhoda hlavně pro nás důchodce,“ vyjádřil se Václav Šlechta, který ve Vyšehněvicích žije už 75 let a podle jeho slov by rozhodně neměnil. Obchod se snaží obec udržet v provozu i přesto, že každý rok na jeho chod doplácí čtvrt milionu korun, 100 000 Kč pokryje dotace z Programu pro obnovu venkova.

K dalším investicím patří výsadba 16 olší u nedalekého rybníka Starý nebo úprava povrchu na nohejbalovém hřišti u místního hostince. Obec koupila také novou herní sestavu na dětské hřiště za 120 000 Kč, v této malé obci mají dětská hřiště hned dvě. „Na investice do rozvoje a stavebních úprav jsme se zastupiteli vyhradili téměř třetinu ročního rozpočtu, v tom určitě patříme mezi rekordmany,“ uvedla starostka Exnerová. Schálený rozpočet na rok 2021 mají ve Vyšehněvicích 4 110 600 Kč.