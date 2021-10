„Vyšehněvice jsou fajn místo pro život. Co nás ale v letošním roce potrápilo, byla absolutně nedostačující kapacita mateřské školky ve Bělé. Ve spádové školce nemají naše tříleté děti šanci. Já vozím dceru do školky v Lázních Bohdaneč. Je to dál, ale jsem za to ráda,“ zmínila místní obyvatelka Pavlína Mrštíková.

Rodiče z Vyšehněvic kvůli nedostatku míst vozí své děti i do mateřské školy ve Břehách nebo Chudeřicích, což je v obou případech téměř 10 kilometrů, zatímco do Rohovládovy Bělé jsou to necelé dva kilometry.

„Loni jsme dávali přihlášku do školky a náš syn byl první pod čarou. Nakonec se na nás usmálo štěstí a dostal se do školky, ale vím že spoustu dětí se do školky nedostalo a letos se to opakovalo. S místy ve školkách je tady pravdu problém,“ vyjádřila se Gabriela Bobková, maminka z Vyšehněvic.

Před 4 lety kontaktovali starostku z Vyšehněvic místní rodiče s nápadem založit dětskou skupinu, která by chybějící školku nahradila. „V tomto případě zůstalo jen u návrhu. Založit dětskou skupinu v té době a vlastně i teď znamená velkou finanční a organizační zátěž. Navíc je nutné mít prostor a lidi, a to jako malá obec nejsme schopni zajistit,“ vyjádřila se starostka Jana Exnerová. „Paradoxní vlastně je, že uzavíráme smlouvu o vytvoření společného školského obvodu, aby měla školka jistotu, že bude mít děti, ale současně víme, že tam ta místa nejsou,“ doplnila starostka.

Ze školky byla kuchyně přesunuta do základní školy.Zdroj: Deník/Magdalena Plivová, Obec Vyšehněvice

Mateřská školka v Rohovládově Bělé funguje jako spádová pro 8 okolních vesnic, jsou to Vyšehněvice, Voleč, Bukovka, Pravy, Vlčí Habřina, Sopřeč, Žárovice a Přepychy. V současné době navštěvuje spádovou Mateřskou školku v Rohovládově Bělé 68 dětí, chodí do tří tříd. Jedna ze tříd je nyní provizorně umístěna v bývalé tělocvičně. „My vlastně máme štěstí, že bydlíme ve Bělé, takže dceru do školky vzali. Co vím, tak holky z okolních vesnic prostě měly smůlu,“ řekla Aneta Vopálková, která bydlí v Rohovládově Bělé.

V loňském roce obec Rohovládova Bělá provedla rekonstrukci místní základní školky, ve které nechala vybudovat novou kuchyň. Ta se dříve nacházela právě v mateřské škole. „V loňském roce se nám tak podařilo alespoň částečně navýšit kapacitu mateřské školy o dalších 16 míst,“ uvedl starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer. Projekt přemístění kuchyně stál 15 milionů korun, 7 milionů šlo z rozpočtu obce. Ve školce vznikla nová třída v místní tělocvičně, obec nyní plánuje přestavět bývalou kuchyň a vytvořit tak plnohodnotnou třídu.

V současné době projektanti vytváří návrh, na jaře chce obec mít všechna potřebná povolení. „Následně budeme žádat o dotaci a myslím si, že se nám podaří novou třídu vybudovat v roce 2023,“ uvedl Fišer. Do nové třídy se přesunou děti z tělocvičny, takže celková kapacita se navýší o 4 místa.

Téma nedostatečné kapacity mateřských škol na Bohdanečsku otevřela starostka Vyšehněvic také na jednání Regionálního svazku obcí Bohdanečsko zhruba před rokem a půl společně se starostkou nedaleké obce Bukovka Pavlou Friedrichovou Sirůčkovou. Podle jejich slov se o mateřských školách na svazu diskutovalo, ale dlouho už se spolek nesešel, takže toto téma, stejně jako ostatní utichlo. Starostka Exnerová se současně zmínila, že řešení je zatím v nedohlednu a nyní je téma de facto u ledu.