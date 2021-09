„Nevíme, kolika lidí by se to vůbec týkalo a na jak dlouho, protože tento objekt nelze využívat pro stále ubytování,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že by byly nutné dílčí opravy, ale také případný souhlas místních obyvatel.

Objekt se už patnáct let nevyužívá. Budova dříve sloužila jako domov mládeže, takže podle Netolického jsou to vhodné prostory. „Z mého pohledu je to varianta, i když samozřejmě ta nejzazší, protože tady to k nastěhování není. Rekonstrukce by trvala minimálně měsíc,“ sdělil hejtman.

Místní zastupitelé ale o ničem neví, kraj s nimi nekomunikuje. „Nikdo s námi nejednal. Budova patří Pardubickému kraji, z pozice obce já nemůžu nic dělat,“ řekla starostka Rybitví Eva Šmeralová.

„Nicméně můžu říci, že jako obec bychom udělali maximum, abychom tomu zabránili,“ dodala Šmeralová. Starostka také uvedla, že obec má s krajem domluvu, že na místě bývalého internátu nikdy nebude krátkodobá ubytovna. Budova momentálně není připravena na to, aby tam někdo bydlel. „Hlavně nechci mezi obyvateli vyvolávat nejistotu a neklid, pro mě to v téhle fázi není aktuální,“ uzavřela starostka Rybitví.

A co na možnost ubytování Afghánců říkají místní? „Jsou to také jen lidi, pokud se budou chovat slušně, tak to není problém,“ uvedl jeden z obyvatel Rybitví, který si nepřál být jmenován. Další Deníkem oslovení lidé se k problému vyjadřovat nechtěli.

Na sociálních sítích se ihned rozvířila vášnivá debata. „Děláte si srandu? To jste všichni tak nepřizpůsobiví a nezvládnete pomoct několika rodinám Afghánců, kteří předtím pomáhali Čechům?“ uvedl jeden z diskutujících.

Jiným uživatelům sociálních sítí se snahy české vlády nelíbí. „Tak lidi si bydlení nemohou dovolit, nebo mají velké dluhy na celý život, ale afghánské rodiny pro ty město bude mít byty. Nejprve by se jim měla najít práce a ubytovna,“ napsal další diskutující.

Městské byty chce dát k dispozici Praha. "Nabídli jsme podobnou možnost jako u předchozího řešení situace běloruských disidentů, kdy jsme v březnu vyhověli žádosti ministerstva a pronajali šest městských bytů,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.