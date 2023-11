Východočeské muzeum otevřelo tento týden na pardubickém zámku novou výstavu Zahraj si Pardubice. Návštěvníky seznámí s významnými historickými milníky města od roku 1845 až do 30. let 20. století. Obsahuje vzácné předměty z muzejních sbírek, ale také zábavné hračky, originální hry a stavby, které ocení zejména děti.

Výstava Zahraj si Pardubice je ve výstavních sálech v hospodářských budovách zámku otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, potrvá do 8. září 2024. Vstupné je 140 korun, snížené 90 korun, rodinné 320 korun.