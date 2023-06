/INFOGRAFIKA/ Vysvědčení je tady. Většina žáků a studentů si dnes, 30. června, převezme z rukou učitelů vysvědčení a začne si užívat dvouměsíčních prázdnin. Do poloviny brzy dorazí i mandát stávajících vedení měst. Primátoři, starostové a radní budou mít letos na podzim za sebou první rok současného volebního období Jak si podle vás vedli? Čtenáři Deníku svým politikům vystavili vysvědčení za jejich práci. Vysvědčení k chlubení to ale není.

Jako ve škole hodnotili minulý týden čtenáři Deníku počínání vedení měst v kraji. V anketě měli možnost hodnotit dopravu, bezpečnost, sport a bytovou politiku ve svých městech. V Pardubickém kraji jsou premianty v Ústí nad Orlicí a hned za nimi Svitavy. S nejhorším hodnocením odešlo vedení Chrudimi. V krajském městě politici nepropadli, ale v průměru dostali za tři.

Čtenáři mohli hodnotit známkami jako ve škole – tedy od jedničky po pětku – jak si volení zástupci samospráv prozatím vedou. Pokud zprůměrujeme úplně všechny známky, ohodnotili čtenáři radnici známkou 3,1.

Zatímco nejkladněji pardubičtí čtenáři hodnotili podporu sportu včetně dostatečných sportovišť a vyžití pro volný čas, kamenem úrazu byla bytová politika a tradičně doprava.

Podle hlasujících má krajské město největší limity právě v bytové politice, v dostupnosti bytů a domů ve městě. Čtenáři tuto oblast ocenili nejčastěji čtyřkou.

Los rozhodl, kdo se nastěhuje do startovacích bytů v pěti pardubických ulicích

Pardubice v posledních letech zaznamenávají mírný nárůst obyvatel. Klíčovým problémem je ale nedostatek bytů, domů a pozemků. Poptávka trvale převyšuje nabídku.

„Cenově dostupné a kvalitní bydlení proto vnímáme jako klíčové téma pro rozvoj a udržitelnost města,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že stávající vedením města by, vedle velkých investic do stávajícího bytového fondu města, který čítá 2 100 bytů, chtělo připravit vlastní výstavbu cenově dostupného nájemního nebo družstevního bydlení například v lokalitě Hůrek. Letos pak půjde v Pardubicích do oběhu i pětadvacet startovacích bytů.

„V této záležitosti má město jen omezené možnosti. Ano, město vlastní byty, ale většina z nich je dlouhodobě obsazena. Trh s byty je zcela v rukách soukromých osob nebo realitních kanceláří a těm nemůže město nařizovat regulaci cen. Mladým párům nabízíme startovací byty, ale i tam je převis poptávky, než je město každý rok schopno nabídnout. Město připravuje projekt revitalizace bývalých kasáren T.G.M, kde by měla vzniknout nová plnohodnotná čtvrť s nabídkou kvalitního bydlení," sdělil primátor Jan Nadrchal.

Počet parkovacích míst vzroste

Na stejně negativní vlně se pak svezla i doprava včetně parkování. Za dopravu vystavili Pardubáci novému vedení města průměrnou známku 3,3.

„Alespoň už se konečně začal stavět obchvat města, ale s tím malým kruhákem a semaforama to stejně moc velké zrychlení nebude,“ řekl Petr Bušovský.

„V Pardubicích pořád chybí dostupné parkování, nejhorší je to u nádraží nebo nemocnice. A často slibované parkovací domy zatím nikde,“ zkritizoval pardubickou dopravní situaci Václav Mach.

Další parkovací dům ve městě, kde padají mosty, nedává smysl, zní z opozice

Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala je doprava a parkování problém všech velkých měst.

„Parkovacích míst je dostatek, ale představa většiny je, že chtějí zaparkovat co nejblíže místu zájmu a nejlépe zadarmo. Ale to opravdu nejde. Například parkoviště u obchodního domu u nádraží má nevyužité kapacity a jen proto, že se tam vybírá parkovné. V letošním roce byla zahájena výstavba parkovacího domu soukromého investora za domem hudby a za pár týdnů se začne se stavbou také u enteria arény. V druhé polovině léta by rada měla schvalovat investorskou soutěž na stavbu parkovacího domu u Automatických mlýnů. Projekt parkovacího domu na terminálu JIH má pravomocné stavební povolení. Kapacita parkování by se tedy mohla během několika málo let poměrně výrazně navýšit," okomentoval Nadrchal s tím, že to ale musí jít ruku v ruce také s regulací a zavedením systému rezidentního parkování, na tom zaměstnanci z odboru dopravy podle něho intenzivně pracují.

Město sportu

Nejlepší známku dostalo vedení města od čtenářů v oblasti sportu. Tady hlasující udělili nejčastěji trojku, přesto by si primátor přál lepší známku.

„Tomuto hodnocení opravdu nerozumím. Jsme město sportu, hřiště u škol jsou otevřená veřejnosti a postupně je modernizujeme. Na mládež se z rozpočtu každoročně vynakládá téměř 41 milionů korun, a to rozhodně není málo. S dovolením si dovolím říci, že kdo se chce bavit a sportovně vyžít, má bohatou nabídku. A kdo chce jen kritizovat, tak kritizuje," dodal Nadrchal.

Gladiátoři, fotbal i běh přes Labe. Pardubický sportovní park už se chystá

Pokud srovnáme jednotlivá okresní města pardubického kraje, pak si nejlépe vedlo Ústí nad Orlicí, které nejlepší známku dostalo za oblast sportu.

Právě podporu sportu hodnotili lidé ve městech nejlépe. Nejméně spokojení pak všude byli s bytovou politikou svých měst. Druhé pak skončili Svitavy, třetí Pardubice.

Celkově nejpřísnější metr měli čtenáři na svoji radnici v Chrudimi, která na vysvědčení dostala v průměru čtyřku.

