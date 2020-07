Děti, rodiče i učitelé vnímají zkušenost s domácí výukou jako náročnou, ale všichni se s ní zvládli nějak poprat. Vysvědčení se letos předávalo s rouškami na obličeji a bez podání ruky. Dětem to ale radost z jedniček nezkazilo.

HEKTICKÉ POLOLETÍ

„Poslední pololetí bylo dost hektické jak pro učitele, tak pro děti a hlavně pro rodiče. Sama jsem rodiče obdivovala. Také mám děti školního věku, tak jsem vlastně doma měla takové dvě směny, ale to měli všichni rodiče,“ vzpomíná na domácí výuku třídní učitelka 1.C Dana Lambertová. Sami učitelé se museli naučit spoustu nových věcí ohledně techniky pro online výuku.

Někteří učitelé pořádali pro žáky videokonference, jiní natáčeli domácí výuková videa. „Největší výzvou pro mě bylo natáčení videí, protože radši telefonuji, než abych byla někde vidět. Rodiče byli za videa rádi, protože když přišli z práce domů, pustili dětem video a nemuseli se tolik starat o výuku,“ říká Lambertová.

Pro rodiče byla domácí výuka někdy obtížná, trápil je hlavně nedostatek času. „Když byly zavřené školy, bylo to opravdu náročné. Museli jsme chodit do práce a starat se o domácnost, úkolů bylo hodně. Řekla bych, že je lepší, když děti chodí do školy a učitelé jim látku vysvětlí,“ popisuje svou zkušenost maminka Gabriela Terkalová.

Další komplikací, s kterou někteří rodiče bojovali, byla motivace dětí k učení a nastavení správného režimu. „Přinutit děti, aby se doma učily, bylo těžké. Braly to jako prázdniny, takže se jim musel nastavit nějaký režim a učit se s nimi každý den. Říkali jsme dětem, že je to stejné jako by byly ve škole,“ vysvětluje maminka Michaela Brožová.

Naopak samotné děti karanténu a domácí výuku tak intenzivně nevnímaly. Své zkušenosti hodnotí hlavně pozitivně. Většina dětí z první třídy na Základní škole Bratranců Veverkových byla při online výuce velmi aktivní a bavilo je to. „Z domu se mi učilo dobře, hlavně když jsem s paní učitelkou mluvila přes videohovor. Nejvíc mě doma bavila výtvarka, protože ráda vybarvuji omalovánky a maluji,“ s úsměvem vzpomíná na online výuku prvňačka Agáta Martincová.

POCHVALA ZA SNAHU

Slavnostní předávaní vysvědčení bylo letos kvůli pandemii také neobvyklé. Podávání rukou se nekonalo. Radostné úsměvy z jedniček na dětských tvářích schovaly roušky. Po karanténě se zpět do školy vrátila přibližně polovina dětí z první třídy, pro vysvědčení si přišly téměř všechny. „Do školy jsem se už těšil, hlavně za svými kamarády,“ říká prvňák Adam Machač.

Při známkování dětí za netypické pololetí se hodnotila hlavně snaha. „Myslím, že všechny děti a rodiče si zaslouží pochvalu, takže jsem žádné známky nezhoršovala oproti pololetí,“ dodává Lambertová.

Kristina Křivková