Koalici tak budou ve sněmovně reprezentovat zastupitel Pardubic a kraje Jiří Hájek a starosta obce Vysočina Tomáš Dubský. „Velké využívání preferenčních hlasů je pro mě velké překvapení. Nikdo jsme tomu zpočátku nevěřili. Starostové měli výhodu, že se na ně nezaměřil ten hnojomet a hoaxy, které vládní koalice vysílala proti Pirátům,“ konstatoval Hájek.

Piráti byli z výsledků viditelně zaskočení, ale věří, že koaliční smlouva jim zachová vliv na povolební vývoj. „Vyhrává ten, kdo je lepší. Jestli se voliči rozhodli, že to tak má být a že Starostové jsou opravdu lepší, je to v pořádku. K tomu není co dodat,“ řekla Libuše Vévodová, která byla na kandidátce koalice na třetím místě.

Výsledek STAN potěšil i náměstkyni hejtmana Pardubického kraje Michaelu Matouškovou. „Je mi samozřejmě moc líto, že se tam nedostal nikdo z kolegů Pirátů, protože si jejich práce velmi vážím a celá kampaň byla postavena nejen na důvěře a spolupráci, ale i na výborných lidských vztazích,“ poznamenala náměstkyně.

Spojení s Piráty považuje za dobrou volbu. „Dělali jsme si průzkumy, s kým je nejlepší dát se dohromady, a Piráti byli pro nás jasná volba,“ řekla Matoušková.

Matoušková se tentokrát o post ve sněmovně neucházela. „Měla jsem ambice se do Poslanecké sněmovny dostat před čtyřmi lety, kdy mi to uteklo jen o pár hlasů. Dneska jsem jako náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví. Je to obor, ve kterém jsem se našla. Baví mě to, i když tady byla epidemie v plném proudu. Myslím si, že tady je moje místo,“ podotkla.

A proč podle Pirátů a Starostů hnutí ANO tentokrát neuspělo? „Lidé už toho měli dost. Ten výsledek je skvělý, byť jako koalice Pirátů a STANu jsme doufali v trochu větší volební zisk,“ sdělil Hájek.

„Výsledky ANO mě překvapily negativně. Myslím si, že spousta lidí ještě stále nemá správné informace. Doufám, že co se týče osoby jednoho vůdce, který je v čele ANO, lidé prozřou a uvidí, že se politika dá dělat i čestně a bez toho, aby se musel využívat stát – ať už dotačně, nebo jiným způsobem,“ uvedla Matoušková.