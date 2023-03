Špatný výlet do Pardubic si muž a žena prodloužili i špatným tripem pervitinu a během půl hodiny se na ulici málem dvakrát poprali.

Dvakrát si museli strážníci "posvítit" na rozhádaný pár. Muž a žena se na ulici málem poprali. Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Pardubice

Ve Sladkovského ulici v Pardubicích vypukla přímo na chodníku divoká partnerská hádka. Ve vzduchu kromě napětí visela i nějaká ta facka. Strážníci, kteří dorazili na místo sporu, svou přítomností naštěstí utlumili vášně i hlasitost zúčastněných. „Pár ve složení 31letý muž a 19letá žena se doznal, že kromě vzájemných sporů za hádku může i nějaký 'špatný perník'," popsal tiskový mluvčí Městské policie Jiří Sejkora. Nakonec se však partneři uklidnili a omluvili s tím, že společně vyráží na autobus k domovu.

Bohužel to nebylo poslední setkání se strážníky. Ani ne za dvacet minut přijalo operační středisko další telefonát o hlasité výměně názorů v podchodu do ulice Rokycanova. Šlo samozřejmě o stejný pár. Důvodem hádky bylo tentokrát - kromě pokračujícího perníkového opojení - i to, že jim vyhlédnutý autobus ujel. Po opětovném smíření za dohledu městské policie se muž a žena vypravili k hlavnímu nádraží. Naštěstí další výjezd hlídky už nenásledoval.

