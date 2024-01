Na jaké omezení se řidiči musí připravit ŘSD prozatím nepřiblížilo.

Silničáři mají opravit 2,5 kilometrový úsek od křižovatky u nádraží až po křižovatku u Globusu. Dělníci opraví kryt silnice i část stávající kanalizace. V průběhu stavby by měl být zachován vždy jeden jízdní dvoupruh.

Podle získaných informací mají silničáři úsek opravit za 45 dní.

„Podle projektanta tam byla minimální doba výstavby 112 dní a vytendrovali jsme to na 45 dní. Jsem na dodavatele zvědavý,“ uvedl šéf pardubické správy ŘSD Bohumil Vebr.

Ředitelství silnic a dálnic rekonstrukci koordinuje s městem i krajem. Hejtmanství od června totiž plánuje zúžit provoz přes most Pavla Wonky. Do té doby by měl být čtyřpruh plně průjezdný.

„Veškeré stavby v daném dopravním uzlu, včetně zmiňovaného mostu, byly projednávány při koordinačních setkáních se všemi investory,“ potvrdila Drkulová.

Ze čtyř na dva pruhy

Generální oprava hlavního pardubického mostu už totiž nepočká. Most, který Pardubákům slouží od roku 1960, má poškozená vnitřní lana a musí tak dojít k jejich výměně. Korodují, což ohrožuje bezpečnost mostu. Jedná se o 19 lan, která jsou dlouhá 170 metrů. Přípravné práce tu začnou už v únoru. Doprava se zkomplikuje od června. Most by po dobu oprav ale neměl být úplně uzavřen. Od června tu ale silničáři zúží až do podzimu 2025 průjezd ze čtyř na dva pruhy. Náklady mají dosáhnou přibližně 180 milionů korun.

O tom, že stavby nemohou probíhat zároveň, jsou přesvědčeni řidiči i politici. Dopravu v Pardubicích totiž umí zkomplikovat i mnohem menší stavby.

„To, že se most bude opravovat je pro Pardubice samozřejmě velká komplikace. To, že se přidá ještě oprava silnice kolem Globusu a stavba severovýchodního obchvatu, je komplikace, kterou musíme řídit. Stavby plánujeme tak, aby se nepřekrývaly a pokud ano, tak aby se tam dalo projet,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Krizový plán pro případ, že by se některá ze staveb protáhla, kraj ale nemám.

„Ne, já s tím nepočítám, protože to by opravdu nešlo. V tomhle směru jsme se jasně domluvili a i kdyby se mělo něco zastavit, tak si myslím, že přednost mají lidi, kteří zde žijí a pracují a musí se dostat do práce nebo domů,“ dodal Kortyš.

Mosty v Pardubicích na tom nejsou dobře. Opravit potřebují prakticky všechny.

Na opravu čeká i most kpt. Bartoše, který je také v havarijním stavu. Město prozatím chystá provizorní most a plány na stavbu nového. „Připraveny máme finanční prostředky ve výši 20 milionů korun na projektovou dokumentaci mostu kpt. Bartoše,“ doplnil Nadrchal.

Nový most přes Labe má být hotový až v roce 2027.