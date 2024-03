„Od roku 2017 řešíme jeho stav. Ten most má nějakou historii, je vystavěný v roce 1960 a od roku 1960 je prakticky nějakým způsobem stále rekonstruován nebo se obnovuje. Dostali jsme se do situace, že jsou tam kabely volného předpětí, které mají stav poměrně značné koroze. Podle normy nebo i podle statického počtu zatížitelnosti nebo podle dynamické analýzy jsme zjistili, že je potřeba ty kabely vyměnit, takže jsme vyprojektovali výměnu volných kabelů bez soudržnosti, které jsou uvnitř té konstrukce. Na to byla vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby,“ potvrdil Jan Bursa z projekce MDS projekt.

Rekonstrukce mostu je nezbytná „Zjistili jsme, že lana pod vozovkou jsou porušená, a dokonce jedno nám i prasklo. Už tři roky připravujeme tuto rekonstrukci a nastal již pravý čas, kdy už bylo takzvaně dost. Takže v tuto chvíli jsme se rozhodli, že budeme rekonstruovat co nejdříve, proto začínáme již letošního roku od února. Nejde ale pouze o rekonstrukci. Připravíme most pro jednodušší údržbu dalším generacím. Nosná lana jsou v současné době uložená ve speciální pěně. V rámci opravy budou nahrazena novými s dvouplášťovou ochranou proti korozi. Zároveň vznikne na koncích mostu takový tunel, díky kterému se k nim v budoucnu lépe dostaneme, a případně další údržbové práce budou moci proběhnout již bez omezení provozu. Je to tedy také investice do budoucna,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Oprava omezí provoz ve městě na dlouhou dobu, a proto bylo vše potřeba pečlivě naplánovat. „Abychom obyvatelům Pardubic co nejméně komplikovali situaci, proběhlo několik koordinačních schůzek, a nakonec se díky vstřícnosti všech zúčastněných podařilo najít cestu, která bude dopravu zatěžovat co nejméně,“ nechal se slyšet ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Zdroj: Michal Žampach