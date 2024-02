Po rekonstrukci za více než 183 milionů korun, která ho za pár měsíců čeká, by po novém povrchu by mohli v ochranném pruhu jezdit i cyklisté.

Wonkův most

Wonkův most měří více než 172 metrů a jeho hmotnost dosahuje přibližně 9000 tun.

Šířka mostu je necelých 25 metrů, z toho 18 metrů slouží pro vozovku a zbývající šířka potom pro pěší a cyklisty. Most patří Pardubickému kraji, v současné době má celkem pět jízdních pruhů. Lan volného předpětí je v každém komorovém nosníku 12, celkem tedy 36. Jejich funkce spočívá především v zajištění tvaru mostní konstrukce ve vazbě na únosnost mostu při zatížení automobily.

Dopravní experti nyní vymýšlí způsob, jak na mostě zkoordinovat řidiče, cyklisty a chodce.

Pardubický kraj s magistrátem hledá možnosti, jak zajistit bezpečnost všem účastníkům provozu. Podle odborníků je při plánování místa pro cyklisty nutné brát v potaz celkovou šířku mostovky a to, že po konstrukci jezdí trolejbusy, které potřebují více místa. I tak to ale vypadá, že by projektanti mohli pro novinku na mostě najít místo.

Jaký je harmonogram celé stavební akce a s jakými omezeními je třeba počítat? Dozvíte se v zamčené části článku.