Wonkův most se začne opravovat v únoru. Předpokládaná cena je 138 milionů

Most Pavla Wonky v Pardubicích si žádá opravu. Pardubický kraj, který ho vlastní, ji plánuje na příští rok. Hejtmanství nyní vypsalo veřejnou zakázku. Oprava by měla začít v polovině února roku 2023 a trvat má až do začátku prosince. Předpokládaná cena činí necelých 138 milionů korun bez DPH.

Připravuje se oprava Wonkova mostu, mohla by začít příští rok | Foto: Deník/Nikola Remešová