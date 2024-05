Most Pavla Wonky je klíčovou dopravní stavbou v krajském městě, přes kterou denně přejede zhruba 33 tisíc aut. Od června budou motoristům místo čtyř jízdních pruhů a jednoho odbočovacího sloužit pouze dva.

„Dlouhodobě na náš záměr upozorňujeme, protože nemůžeme s rekonstrukcí otálet. Chceme, aby lidé přesně věděli, co je v plánu, jak s ohledem na Wonkův most, tak na související stavby v Pardubicích a blízkém okolí. Oprava nosných lan mostu je nutná a už nejde odkládat. Díky použitým moderním technologiím připravíme most pro budoucí generace. Nová nosná lana jsou vyrobena přímo pro most Pavla Wonky, mají dvojí protikorozní ochranu. Jejich stav bude možné v budoucnu kontrolovat a případně je i měnit, bez větších dopravních omezení,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš s tím, že pro rekonstrukci Wonkova mostu vznikl i speciální web www.wonkac.cz, kde se budou postupně zveřejňovat další informace.

Lávka na pardubickém nádraží se poslední květnový den otevře

Oprava mostu postaveného mezi lety 1956 a 1959 potrvá do října roku 2025. „Rekonstrukce je rozložená do dvou stavebních sezon s předpokládaným ukončením v říjnu 2025. Vysoutěžená cena prací je 183 milionů korun s daní, což dělá z rekonstrukce klíčového mostu přes Labe v centru krajského města jeden z našich největších investičních projektů pro tento rok. Je to navíc záměr, který je plně financovaný z krajského rozpočtu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Doprava v režimu 1+1

Od června bude most otevřený vždy ve dvou pruzích v režimu 1+1, tedy jeden směr do centra a jeden z centra. „Provoz se bude posouvat po šířce mostovky v závislosti na tom, kde zrovna budou probíhat práce. Stavaři budou pracovat zejména v útrobách mostu. Důležité je, že most Pavla Wonky bude vždy průjezdný – i pro MHD, kde jen dočasně dojde k nahrazení trolejbusů autobusy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák s tím, že dopravní opatření vznikla na základě zpracovaného dopravního modelu.

Další dopravní komplikace v Pardubicích. Uzavře se křižovatka Trnová

Veřejnost navíc bude moci sledovat webkamery, které budou umístěny na obou stranách mostu a díky tomu mít okamžité informace o stavu dopravy. Záznam bude v průběhu června na webu www.wonkac.cz.