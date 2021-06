Když jel Jiří Netušil 16. září minulého roku domů z práce, neměl ani ponětí o tom, co při běžné cestě z Dolní Moravy do Lanškrouna zažije. „Proti mně jelo velmi rychle auto, které se smýkalo zatáčkami. Říkal jsem si, že to řidič nemůže vybrat. Jel jsem pomalu. Potom jsem se zastavil, otočil se a viděl, že auto skončilo mimo silnici,“ popisuje situaci z osudného podvečera první z oceněných.

Bývalý záchranář horské služby neváhal, okamžitě vystoupil z auta a vydal se řidiči na pomoc. Havarované auto bylo převrácené na střeše v přilehlém lese a z kapoty začal vycházet dým. Bez rozmyslů se dostal Jiří Netušil až k řidiči a vytáhl ho zpoza volantu ven na zem. V tu chvíli kolem projížděl i druhý zachránce, Vojtěch Souček. Ten, na rozdíl od několika jiných řidičů, kteří kolem projížděli před ním, u nehody zastavil. „Myslel jsem, že je tam jen auto v příkopě a že pán potřebuje pomoci ho vytáhnout. Nevěděl jsem, o co jde,“ vzpomíná osmnáctiletý Vojtěch.

Jiří Netušil byl jedním z oceněných laických zachránců při středečním ceremoniálu HZS Pardubického kraje:

Ani ve chvíli, kdy mladý zachránce pochopil, co se doopravdy stalo, se dané situace nezalekl a začal bezprostředně jednat. „Chtěl jsem volat hasiče, ale když jsem viděl, že auto začíná hořet, došlo mi, že na to není čas. Pán, co byl u nehody dřív, mi řekl, že v tom autě někdo je a že ho musíme dostat pryč, tak jsem šel,“ popisuje Souček. Oba muži se v náročném bažinatém terénu snažili dostat zraněného řidiče nahoru na silnici. V okamžiku, kdy zachránci i s raněným řidičem byli jen několik málo metrů od vozu, auto se vznítilo a vybuchlo.

Jiří Netušil a Vojtěch Souček jsou jedni z pěti oceněných civilních hrdinů, kteří ve středu převzali z rukou krajského ředitele Hasičské záchranné stanice Pardubického kraje Aleše Černohorského medaili za záchranu lidského života. Díky pohotovému zásahu a odvaze obou mužů totiž po nehodě osobního auta nevyhasl život jeho řidiče.

I přes terénní překážky se nakonec společnými silami podařilo dotáhnout řidiče z lesa až k silnici, kde se o něj až do příjezdu záchranných složek staral zkušený horský záchranář. „Řidiče jsme oživovali a drželi při vědomí. Celý život jsem zachraňoval, i když v úplně jiných podmínkách. V člověku to tak zůstává,“ dodává Jiří Netušil. Na to, že by měl v dané situaci strach o svůj vlastní život prý ale vůbec nepomyslel. „V takových chvílích člověk moc nepřemýšlí, adrenalin mu pumpuje do žil a jedná tak naprosto podvědomě,“ vysvětluje.

K nehodě došlo 16. září u Nepomuk. Auto následně vzplálo a bouchlo.Zdroj: HZS PAKAni druhý hrdina si nebezpečí, které mu při zásahu hrozilo, vůbec neuvědomoval. A to i přes to, že lidský život zachraňoval úplně poprvé. „Došlo mi to všechno až zpětně. Kdybych měl ale možnost někoho zachránit znova, tak bych to určitě udělal. Když jde někomu o život, tak proč mu nepomoct,“ uzavírá Souček se slovy, že by se tak měl v případě potřeby zachovat naprosto každý.