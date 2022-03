Zatímco v loňském roce se z Pardubic létalo pouze do bulharského Burgasu, letos má být výběr destinací podstatně širší. Vůbec poprvé se z východních Čech mohou lidé vypravit třeba do Egypta nebo Tuniska.

„Situace v letectví není dobrá, loni ji ovlivňoval covid, letos zase válka. Lety Wizz Airu na Ukrajinu byly pozastaveny. Všichni si přejeme, aby válka skončila co nejdříve, dopravce je připraven lety obnovit ihned, jakmile to bude možné,“ uvedl ředitel letiště Ivan Čech.

Letní destinace z Letiště Pardubice

▸ Antalya (Turecko)

▸ Burgas (Bulharsko)

▸ Héraklion (ostrov Kréta, Řecko)

▸ Hurghada (Egypt)

▸ Marsa Alam (Egypt)

▸ Monastir (Tunisko)

▸ Podgorica (Černá Hora)

▸ Rhodos (Řecko)

Velký poteniciál

Na nových letních destinacích se letiště dohodlo s cestovními kancelářemi Fischer a Exim Tours. Lety by měla zajišťovat největší česká aerolinka Smartwings.

„Pardubické letiště považujeme za strategického partnera. Letos v létě nabídneme osm charterových letů týdně do Řecka, Turecka, Egypta, Bulharska a Tuniska. Nejedná se z naší strany o krátkodobou spolupráci, v příštím roce se chystáme počet letů ještě výrazně navýšit, protože vidíme výrazný potenciál pro další růst,“ sdělil mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Maso bez dokladů a neznámého původu. Přes půl tuny ho skončilo ve spalovně

Z pardubického letiště bude možné nově létat také do Podgorici v Černé Hoře. Spoje do této destinace bude zajišťovat společnost Air Montenegro, která tak rozšiřuje portfolio dopravců, a prodávat ji bude místní cestovní kancelář VVV Tour.

Jedinou pravidelnou linkou zatím zůstává spoj nízkonákladové aerolinky Ryanair do španělského Alicante. Sezonní linka odstartuje 28. března. „Toto spojení je mezi našimi cestujícími velmi oblíbené. Společnost Ryanair si pochvaluje vysokou obsazenost této linky.V minulém roce nám dokonce navýšili červencovou rotaci na třikrát v týdnu. Máme v případě vysokého zájmu přislíbeno totéž i letos,“ prohlásila manažerka rozvoje a marketingu letiště Mária Ministrová.

Pokračují ale i jednání o dalších pravidelných spojích. „Jednáme s Wizz Airem, abychom vytipovali jiné lokality, které by se z Pardubic dobře prodávaly,“ potvrdil Čech.

OBRAZEM: Pardubické centrum pro uprchlíky denně odbaví stovky lidí, kočky i psy

Průmyslová zóna

Společnost East Bohemian Airport, která provozuje civilní část letiště, je vlastněná městem Pardubice a Pardubickým krajem. Oba akcionáři musí provoz letiště v posledních letech ovlivněných koronavirovou pandemií dotovat. Loni se ale začal počet cestujících zvedat.

„Klíčové je mít alespoň 100 tisíc cestujících ročně. Letiště ale nevnímám jen z hlediska cestovního ruchu. Můžeme pomoci přinést byznys do Pardubického kraje. V lokalitě kolem letiště, kde by mohla vzniknout nová průmyslová zóna. Tam chceme najít partnery, kteří by navázali na činnost letiště třeba servisováním letadel. Máme signály, že by o to mohl být zájem,“ vysvětlil primátor Pardubic Martin Charvát.