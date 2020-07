Obě nové linky budou do Pardubic létat v úterý, čtvrtek a sobotu. Na kyjevské letiště Žuljany budou airbusy Wizz Airu odlétat v 7:35 hodin, do Lvova pak ve 22:35.

U linky do Kyjeva půjde o přímou konkurenci ukrajinské společnosti SkyUp, která spoj na jiné kyjevské letiště zavedla už loni na podzim. SkyUp plánuje zahájit lety po koronavirové pauze 16. července a to dokonce pětkrát týdně. Společně se sezonní linkou Ryanairu do španělského Alicante by to v září mohlo znamenat nabídku až 13 pravidelných spojů týdně.

Rychlý návrat k létání po pandemii

Společnosti Wizz Air a Ryanair v posledních týdnech oznámily nebývalý rozvoj svých aktivit v České republice, dosud se však nové linky a posilování stávajících tras týkaly hlavně pražského letiště.

Chování největších evropských nízkonákladových dopravců potvrzuje slova ředitelky Letiště Pardubice Hany Šmejkalové, že lidé se do letadel po pandemii rychle vrátí. „Myslím, že se lidé k létání vrátí, protože je to rychlé, pohodlné a bezpečné,“ uvedla Šmejkalová.