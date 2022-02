Zrušen byl už čtvrteční ranní let z Kyjeva. Po něm následovaly i lety plánované na 26. a 27. února do Kyjeva a Lvova. Informovalo o tom pardubické letiště na svém twitteru. Společnost Wizz Air, která lety z Ukrajiny do Pardubic provozuje, dočasně pozastavuje veškerý letecký provoz do a z Ukrajiny. Cestující, kterých se zrušení letu týká, budou informováni prostřednictvím SMS a e-mailu. V současné době firma očekává zvýšený nárůst příchozích hovorů na své call centrech.