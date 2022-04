Ryanair bude létat dvakrát týdně a to až do konce října. Společnost East Bohemian Airport, která provozuje civilní část pardubického letiště, podepsala s irským dopravcem smlouvu o spolupráci na další tři roky. „Je to skvělá zpráva pro všechny naše současné i budoucí klienty,“ podotkl ředitel letiště Ivan Čech.