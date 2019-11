„Red Wings nabízí lety do Moskvy kolem začátku nového roku, kdy je velká poptávka ruské klientely. Zatím stále jednáme o možnosti celoročního provozu,“ uvedla ředitelka letiště Hana Šmejkalová s tím, že dopravce bude na východ Čech létat s Airbusy A320.

Úspěch Kyjeva

Zpáteční letenka z Pardubic do Moskvy vyjde na zhruba pět tisíc korun. Kromě této pravidelné linky je v plánu také několik charterových letů do Petrohradu, které bude provozovat společnost Rossiya. Tyto lety jsou ale plně obsazené ruskou klientelou a letenky se na ně neprodávají.

Pro pardubické letiště je to další spojení směrem na východ, zhruba před měsícem začala fungovat linka do Kyjeva nízkonákladové aerolinky SkyUp. Ta je zatím velmi úspěšná, od prosince se počet letů zvýší ze tří na čtyři týdně. V příštím roce by se pak na Ukrajinu mělo létat dokonce pětkrát týdně.

„Obsazenost letů je velice dobrá, obvykle bývá tak 130 až 150 cestujících na jeden let,“ řekla Šmejkalová.

Vedení letiště si linku do Kyjeva chválí také proto, že otevřela možnost cestovatz Pardubic s jedním přestupem do celého světa. „Boryspil je významné mezinárodní letiště. Cestující má možnost prohlédnout si Kyjev a pak letět třeba do Thajska, Kanady nebo Indie. Nejvíce destinací nabízí národní letecká společnost Ukraine International Airlines,“ sdělila ředitelka letiště.

Vzhledem k tomu, že SkyUp je nízkonákladovka, je nutné cestovat na dvě letenky a přestup v Kyjevě není garantovaný, takže si na něj cestující musí nechat víc času. Většina letů do Kyjeva ale prý odlétá přesně.

„Cestování na dvě letenky je dnes běžnou praxí, je to tak u všech nízkonákladových aerolinií. Pardubice navíc nabízí ojedinělou možnost dlouhodobého parkování zdarma. To je naše výhoda oproti jiným českým letištím,“ vysvětlila Šmejkalová.