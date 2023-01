Nově si cestující přímo z Pardubic budou moci zaletět na Mallorcu, Korfu, Krétu, do Turecka, Tuniska i Černé Hory. Zůstává i oblíbené Bulharsko, Egypt a španělské Alicante.

„Od května opět startuje pravidelná linka do slunečného Alicante. Letiště rozšiřuje spolupráci se společností Ryanair na celoroční provoz. Vyrazit za teplem budou lidé moci nově také po celý rok,“ informovala mluvčí pardubického letiště Mária Ministrová.

Pro pardubické letiště to bude jediná celoroční linka. „Je to skvělá zpráva. Sice malé letiště, ale alespoň to tam rychle odsýpá. Pardubické letiště je dobře dostupné, a to třeba i pro lidi z Prahy, navíc je na letišti super parkování,“ vyjmenoval výhody David Ondráček, který z Pardubic loni letěl hned dvakrát.

Ruší se lety, chybí zaměstnanci. Jen pardubické letiště zatím problémy nehlásí

Nová linka začne naplno fungovat až od příštího roku. Letiště totiž čekají nutné opravy. Pět nových destinací a zvýšená kapacita letů. Ve spolupráci s CK FISCHER a EXIM tours nabídne letiště v nadcházející letní sezóně další turistická letoviska.Zdroj: Letiště Pardubice

Od února do poloviny května proběhne rekonstrukce různých provozních objektů, zpevněných ploch letiště, osvětlení i naváděcího systému. „Letos první linka vyletí v květnu, neboť na začátku roku probíhá rekonstrukce dráhy a další opravy,“ vysvětlil náměstek pardubického primátora Jan Hrabal.

Letiště nabízí pasažérům i další lety do nových destinací. Z Pardubic se budou moci lidé v létě podívat také na Mallorcu, Djerbu, řecké ostrovy Kos, Korfu nebo Podgoricu.

Loni prošlo branami pardubického letiště přes 71 tisíc cestujících. „Je skvělé, že díky spolupráci s cestovními kancelářemi stále více lidí objevuje destinace, které z Pardubic nikdy nelétaly,“ řekl ředitel letiště Ivan Čech.

Pardubické letiště hlídali odstřelovači i vrtulník. Přiletěla delegace z Unie

Turisté s cestovními kancelářemi loni mířili do Řecka nebo Španělska, nejčastěji ale letadla odlétala do Bulharska, kam přes léto mířily hned čtyři spoje týdně. Vůbec poprvé se z východních Čech mohli lidé vypravit také do Egypta a Tuniska.

Letiště také navyšuje rotace stávajících letních letovisek. „V létě jsme létali osm charterových letů týdně do sedmi destinací a obsazenost těchto letů byla vysoko nad 90 procent. Na léto 2023 počet letů dokonce zdvojnásobíme a budeme létat 16 letů týdně do 12 destinací,“ prozradil Jiří Jelínek, který má na starosti cestovní kancelář Der Touristik ve střední a východní Evropě. Celkem bude v sezoně létat z pardubického letiště 40 strojů týdně.

Zdroj: Letiště Pardubice

Nový dopravce

Kromě společnosti Smartwings a Ryanair vstoupí na pardubickou dráhu také turecký nízkonákladový dopravce Corendon Airlines. Ten by měl v létě vypravit charterové lety do turecké Antalye. „Cestovní kancelář Čedok rozšiřuje spolupráci s leteckým dopravcem Corendor Air. Tento dopravce bude v sezóně létat do Antalye jednou týdně z našeho letiště,“ potvrdila Ministrová, která dodala, že s dopravcem bude letiště jednat i o další spolupráci.

Zájem o regionální letiště potvrzují i další cestovní kanceláře. „Pardubické letiště považujeme za strategického partnera. Nejedná se z naší strany o krátkodobou spolupráci, v sezoně se chystáme počet letů ještě navýšit, protože vidíme výrazný potenciál pro další růst,“ sdělil mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk.

Společnost East Bohemian Airport, která provozuje civilní část pardubického letiště, vlastní město Pardubice a Pardubický kraj. Oba akcionáři musí provoz v posledních letech dotovat.