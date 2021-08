Z Přelouče zamíří očkovací kamion do Mateřova i Holic

Očkovací kamion míří z Přelouče do dalších měst a obcí na Pardubicku. Pardubický kraj ho vypravil do míst, kde bylo dosud vakcinovaných spoluobčanů nejméně. Jízdní řád počítá se zastávkami v sedmi městech a obcích, kam si zájemci starší 16 let mohou přijít pro vakcínu bez předchozí rezervace a registrace.

Očkovací kamion v Pardubicích | Foto: Deník/Lada Součková

„Ukázalo se, že samotný západ a východ kraje není dost proočkován a vakcínu tam dostalo méně než 50 procent občanů. Proto jsme se spojili se starosty dotčených měst a obcí a domluvili se s nimi, že se na tyto oblasti zaměříme a zajistíme pro ně mobilní očkovací kamion, který za nimi přijede," uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Koncem minulého a na začátku tohoto týdne byl kamion k dispozici občanům v Pardubicích a v Chrudimi. Ve čtvrtek a v pátek zdravotníci očkovali zájemce v Přelouči, kde na něj už od rána čekaly desítky lidí. „Od minulého týdne máme díky očkovacímu kamionu k dnešku aplikovaných 1880 dávek bez registrace a rezervace v Pardubicích a Chrudimi, největší zájem je o jednorázovou vakcínu Janssen, kterých jsme naočkovali plných 1700 dávek," dodala Matoušková. V sobotu pokračuje očkovací kamion do Starého Mateřova, v neděli do Holic a začátkem příštího týdne se zastaví v Letohradu, Lanškrouně, Moravské Třebové a ve čtvrtek svou cestu očkování ukončí v Dlouhé Loučce. Lidé se nemusí registrovat a mohou se rozhodnout pro vakcínu Comirnaty od Pfizeru, nebo pro jednodávkový Janssen.