Plánovaná knihovna v Přelouči stále budí velké emoce. S moderní budovou v historickém centru města se někteří Přeloučáci nemohou smířit a chtějí, aby radnice přehodnotila své rozhodnutí. „Nová budova je sice hezká, ale je to jako pěst na oko. Nejvíc bych chtěla, aby předělali ten původní dům, protože se do historické části města hodí,“ řekla obyvatelka Přelouče Věra Popovičová.

Po zachování historického rázu centra volá velká část obyvatel, což se ukázalo v anketě, ve které si lidé mohli vybrat ze čtyř různých návrhů. V jejich očích byl nejlepší historizující návrh od architekta Pavla Maléře. Zastupitelé města ale vybrali jiný, na náměstí chtějí supermoderní budovu architektky Soni Formanové.

Přeloučští se ale nevzdávají, proti zvolenému návrhu sepisují petice, pod něž se podepsalo asi 215 lidí. Zastupitelé na svém posledním jednání petici odmítli s tím, že nevyjadřuje většinový názor, a trvají na přípravě vybraného projektu. „Zastupitele si volíme, aby za nás a o nás rozhodovali. Ale tak trochu přeci čekáme, že se budou řídit názorem většiny obyvatel města,“ řekl Lukáš Dostál, který proti nové budově veřejně vystupuje a který označil rozhodování zastupitelstva za výsměch.

„Respektujeme názor této části obyvatel, jsem ráda, že ho mají a zajímají se o dění města, většina lidí ve všem mlčí. Nicméně není možné ze čtyř návrhů vybrat tak, abychom se zalíbili všem,“ okomentovala to starostka Přelouče Irena Burešová.

Zastupitele oslovil také architekt Maléř prostřednictvím otevřeného dopisu, v němž se ptal, zda byl vítězný návrh vůbec posuzován. „Vítězný návrh poskytuje při srovnatelných pořizovacích a následně i provozních nákladech podstatně nižší užitnou hodnotu,“ upozornil Maléř.

Architektura současnosti

Vedení města ale za moderní budovou na náměstí stojí. „Díváme se do budoucna a myslíme si, že každá doba by měla vyjadřovat nějaký styl, ukázat, co v tom konkrétním století vzniklo. Nemyslím si, že by se v 21. století mělo stavět stejně jako třeba v 19.,“ řekla Burešová.

Podle architektky navíc neměl stavební vývoj v Přelouči daná jakákoli pravidla a budovy tam tak vznikaly víceméně náhodně. „Projekt nové knihovny nelze než pojmout ve zcela stejných intencích. To na druhou stranu umožňuje koncipovat ji volněji a jako plnohodnotnou architekturu, přesně reprezentující dobu svého vzniku,“ popsala Soňa Formanová.