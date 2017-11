Za první minutu přijali 870 žádostí o kotlíkové dotace

Pardubice – Tenhle tým už to dokáže… To si jistě přejí nejen fanoušci pardubického florbalu. Řeč je o premiérovém postupu do play off. I když je do konce základní části Tipsport Superligy ještě daleko, učinili sokolové další důležitý krok. S domácími „klokany“ se absolutně nemazali. A to se před utkáním pyšnila Bohemka výbornou formou.