Letošní Burza filantropie, ve které mohou neziskové organizace získat peníze na prospěšnou činnost, odstartovala. Aktuálně probíhá veřejné internetové hlasování pro projekty přihlášené v okresech Pardubice a Chrudim.

Burza filantropie | Foto: KONEP

„Projekt s nejvyšším počtem hlasů automaticky postupuje do Burzy filantropie ve svém okrese,“ uvedla za organizátory Marta Lindušková. Hlasovat je možné do 25. května do dvanácti hodin. Dalších pět projektů z každého okresu vyberou sami donátoři. Šanci mají i projekty, které se do užšího výběru nedostanou. Od donátorů mohou získat tzv. „divokou kartu“.