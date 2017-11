Začala největší výstava v historii muzea. Tři sály zaplnily zbraně

Pardubice – Už zase vítězí. Pardubičtí hokejbalisté po výhře v domácím utkání obrali o body také své hostitele. V hlavním městě poslali Kovo do šrotu. O patro níže měla Přelouč co do činění se slezskými kluby. Zatímco s Opavou padla až na nájezdy, tak o den později překvapivě, nicméně naprosto zaslouženě udolala vedoucí Karvinou.