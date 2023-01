FOTO: Volíme prezidenta. Volební místnosti na Pardubicku se otevřely

V Pardubickém kraji se otevřely volební místnosti. Lidé mohou přicházet vhodit hlas svému kandidátovi. Lidé rozhodují o tom, kdo se stane čtvrtým českým prezidentem a bude moci v březnu na Hradě nahradit Miloše Zemana. Voliči mohou v pátek přijít hlasovat do 22 hodin. Zítra volba hlavy státu pokračuje od 8 do 14 hodin. Volit může v Česku přes 8 milionů lidí. Jen v Pardubickém kraji zhruba 400 tisíc voličů. Podívejte se ve fotkách do volebních místností hned po začátku voleb.

Česko volí prezidenta | Foto: Deník/Nikola Remešová