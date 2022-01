„Dvacátý druhý ročník Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v době od 1. do 16. ledna, bude opět poznamenán kovidovou situací, přesto věříme, že na začátku roku koledníci po loňské pauze vyrazí do ulic a budou moci osobně dům od domu do nového roku přát lidem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání a prosit o příspěvek na charitní práci, vše samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření, úsměvy malých i velkých koledníků zůstanou skryty pod rouškou či respirátorem,“ řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice.