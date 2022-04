Nápad vytvořit pivovar vznikl v roce 2012. „Řekli jsme si, proč to dělat ve třech malých hrncích, když můžeme zkusit jeden velký. Pak to přerostlo do minipivovaru, ovšem s koncepcí, že to bude takové hobby k naší práci. Postupně to došlo do současného stavu,“ popsal vývoj pivovaru Libor Melich, který vystudoval aplikovanou chemii, obor zaměřený na vaření piva.

Nejlépe lze vývoj ukázat na objemu uvařeného piva. „Na začátku bylo asi 300 hektolitrů, teď je jich asi 1800 ročně,“ dodal Melich s tím, že rozšíření by znamenalo větší prostory a další zaměstnance. Takhle mají stále jistotu, že to dělají poctivě a po svém.

Recepturu na svá piva si kolegové vytvořili sami. „Jde o to, v jakém jste prostředí, jakou vodu a chmely máte k dispozici,“ řekl Melich.

Své první pivo vaří stále, i když receptura se už za těch deset let mírně pozměnila. „Je to Mordýř jedenáctka ležák. K tomu pak byla ještě polotmavá dvanáctka a potom speciál, nakuřovaný polotmavý ale,“ popsal Melich.

Od té doby se repertoár pivovaru rozšířil. „Sortiment se rozrostl na asi 20 druhů s tím, že stabilně máme pět šest druhů a potom jsou sezónní a speciální piva,“ dodal Melich.

Nejoblíbenější je stále klasický ležák Mordýř. Mezi speciály je oblíbená Kurtizána, silný svrchně kvašený typ piva India Pale Ale.

Zájem se mění podle sezóny. „Přes léto se vaří slabší piva, u nás jedenáctka. V zimě je více speciálů. To ale neznamená, že by se v létě neprodaly třináctky nebo patnáctky,“ popsal Melich.

Zásadně ale nevaří piva, o která je sice mezi zákazníky zájem, ale oni sami je moc nepijí. Tím je například pšeničné pivo. „Neděláme ho, protože nám nechutná. Respektive dáme si ho rádi sami, dvakrát třikrát za rok někde od konkurence, ale nemáme tendenci ho vařit,“ vysvětlil Melich.

Pivovar Mordýř v Dolních Ředicích už téměř deset let vyrábí poctivě a s láskou kvalitní pivo.Zdroj: Deník/Klára Karasaridu

Objem kotle, ve kterém vaří pivo, je 1000 litrů. Pivo pak putuje na prokvašení do sklepa. Pivovar v současné době prochází rekonstrukcí. „Šrot se bude posílat přímo trubkou do kotle vedle, dosud to bylo manuální. A možná přibude i nový tank,“ popsal Melich.

Během covidu neměli s prodejem výrazné problémy. Melich s úsměvem zavzpomínal na dobu, kdy byly nutné rozestupy, zákazníci stáli v dlouhé frontě, dva metry od sebe až dolů do vesnice, tedy přes 300 metrů. „Byl to hezký pohled,“ poznamenal Melich.

V době pandemie však vzrostl zájem o lahvová piva na úkor sudů. To pro sládky představuje práci navíc, protože lahve plní každou zvlášť ručně a trvá to déle. „Když sléváte padesát litrů piva do sudu, je to otázka dvou minut. Padesát litrů do lahví je otázka hodiny,“ popsal Melich. Se sléváním a dalšími pracemi jim občas pomáhají brigádníci, jinak ale vše dělají stále ve třech.

Prodej piv přímo z pivovaru v Ředicích omezili na dva dny v týdnu, a to na pondělí a pátek odpoledne. Kdyby to tak neudělali, prý by se nezastavili a nic neuvařili, protože by se každou chvíli věnovali zákazníkům.

Novinky zatím v plánu nemají. Za deset let provozování pivovaru už přišli na to, co jim chutná, a to chtějí vyrábět i nadále. Sem tam vytvoří pivo z nového chmele, jako je třeba plánované pivo pouze z jednoho chmele, takzvaný „single hop“.