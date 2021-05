„Měličák ani k písníku nejde, protože nás všude vyhazují s tím, že je to soukromý pozemek. Celý život jsme tam chodili a najednou tam už nemůžeme. Navíc je tam všude neskutečný nepořádek,“ upozornila obyvatelka Mělic Hana Dvořáková na to, že majitelé pozemků si pláže začínají oplocovat.

S tímto problémem se setkávají i návštěvníci, kteří byli zvyklí roky jezdit na stejnou pláž. Najednou se na ní ale objevila páska s cedulí, že se jedná o soukromý pozemek a vstup je zakázán. Najít tak místo, kudy se dostat k vodě, je čím dál složitější. Soukromníci navíc na těchto pozemcích staví karavany a prazvláštní stavby, avšak s úklidem a odvážením odpadu si hlavu příliš nelámou.

„Město vlastní pozemky jen na hrázi mezi malým a velkým písníkem. Tyto pláže udržujeme a snažíme se, aby vše bylo v pořádku. Bohužel soukromníci na to kašlou, co občas na svých pozemcích vyvádějí, je šílenost,“ popsala Irena Burešová, starostka Přelouče, pod kterou Mělice patří. „Stavební úřad a odbor životního prostředí vyrazí jako každoročně na důslednou kontrolu a bude zjišťovat, jestli to co tam je, je vůbec v souladu s územním plánem,“ dodala starostka.

Starostka navíc očekává s letošní koupací sezónou problémů ještě více. Místní i návštěvníky velmi potrápí doprava. Ta byla na Mělicích problémem vždy. Každý rok se řeší nedodržování pravidel parkování, kdy řidiči stojí podél hlavní silnice, čímž často znemožňují průjezd ostatním. Navíc mnozí nedodržují ani maximální povolenou rychlost. „Je tu velký provoz a navíc auta jezdí velmi rychle, je tu čtyřicítka a nikdo ji tu neřeší,“ postěžovala si obyvatelka Mělic Jitka Danihelková.

Provoz v obci navíc bude ještě intenzivnější a komplikovanější. Kromě toho, že se v jedné části Mělic buduje nová kanalizace, která bude hotová až v listopadu, vede tudy také objížďka. Mezi Přeloučí a Břehy se bude do konce léta opravovat most a objížďka žene osobní a autobusovou dopravu na most mezi Valy a Mělicemi. Už ve Valech musí řidiči sundat nohu z plynu, jelikož pod podjezdem je vyfrézovaná vozovka.

„Je to provizorní řešení, kdy se podjezd vyfrézováním prohloubil o 20 centimetrů, aby tam projely i autobusy,“ upřesnila Burešová. Desítky autobusů a tisíce aut tak nyní míří do Mělic. Přestože nyní vše funguje, se začátkem koupací sezony očekává vedení města dopravní kolaps, proto se chystá úprava dopravního značení. Už nyní žluté čáry zakazují řidičům stání podél silnice, nyní tam nebudou ale moci ani zastavit.

„Požádali jsme, aby bylo kvůli objížďce instalováno dopravní značení zákaz zastavení. Je tu zvýšený obousměrný provoz, kdyby tu stáli ještě neukáznění řidiči, docházelo by ke kolapsům,“ vysvětlila starostka. Přeloučští strážníci tak budou do obce několikrát za den dojíždět a vymáhat dodržování pravidel. „Městská policie bude muset provádět důsledné kontroly a případně zasáhnout i povoláním odtahové služby, nedá se nic dělat,“ uzavřela Burešová.