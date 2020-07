/VIDEO/ Mladá žena si ve čtvrtek vyšla na procházku se svým pejskem kolem pole v Bohumilči na Pardubicku. Tam zanedlouho vyjížděla i jednotka hasičů z Pardubic.

Záchrana boxera byla úspěšná | Foto: HZS PK

Důvodem byl pád boxera do skruže. Nejprve se pes vážící asi 50 kg snažil sám dostat z hloubky asi 1,5 metru, ale to se mu nedařilo. Hasič pomocí žebříku vlezl do skruže, psa upevnil do evakuačního trojúhelníku, uklidňoval ho, hladil a pomocí lana ho ze skruže spolu s dalšími hasiči vytáhl.