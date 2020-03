„Pardubickému hokeji jde o život! 23. března si hlídej radnici,“ hlásí plakát. „Chceme dát zastupitelům najevo, že už toho bylo dost. Pardubický hokej není trafika, ale mimořádně silná značka, která v Pardubicích znamená víc než jen sport,“ řekl za fanoušky Václav Urban.

Předkola se účastnilo pět zájemců, nabídky mohli ale uchazeči odesílat až do včerejška. V úterý se na radnici sejde hodnotící komise, která obálky s nabídkami rozdělá a posoudí je. „Nejlepší nabídku vybere rada na jednání 23. března, poté bude o záměru hlasovat zastupitelstvo a následně se bude se zájemcem jednat o dalších podmínkách,“ přiblížil náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).

Dvě jména

Nejčastěji se ve spojitosti s novým majitelem skloňují dvě jména. Prvním je pardubický podnikatel a majitel FK Pardubice Vladimír Pitter, který má bohaté zkušenosti i v hokejové branži, jelikož se angažoval v HC Chrudim a později se stal vlastníkem HC Slavia Praha.

Do klubu by chtěl vstoupit se svou nově založenou akciovou společností. „Bude složená z několika osob. Jsou to podnikatelé a zaměstnavatelé se vztahem k pardubickému regionu. Ve svém oboru působí dlouhá léta a jsou úspěšní. Jsem přesvědčený o tom, že by to v Dynamu šlo spolu s městem takto dělat,“ popsal Pitter.

Druhým zájemcem je miliardář a majitel skupiny firem D+D Group Petr Dědek, který do Česka přivezl nejslavnější golfovou tour PGA a je bývalým majitelem hokejového klubu ve Vrchlabí.

Dědek Dynamu pomohl už v letošní sezóně, když klubu poslal dva miliony na posílení kádru, čímž se stal favoritem fanoušků. „Bez jeho angažmá bychom teď řešili prodej klubu v Chance lize. V závěru letošní sezóny jasně ukázal, že klub pod ním může fungovat. Zároveň je úspěšný nejen ve svém privátním byznysu, ale zná velmi dobře specifika podnikání ve sportu,“ vysvětlil Urban.

Fanouškům se ale nelíbí, za jakých podmínek chce město klub prodávat. „Chceme po zastupitelích, aby nastavili férové podmínky prodeje,“ řekli fanoušci, kteří s tímto cílem podepisují i petici.

Ukázalo se, že město nehledá nového majitele, jak bylo od začátku v plánu, ale investora, který do Dynama vloží své peníze, za něž získá odpovídající podíl akcií. Pokud se investor během dvou let osvědčí, až poté si bude moci koupit většinový podíl. „Mají představu, že i když akcionář bude řídit představenstvo, po dvou letech se udělá ohodnocení firmy a pak si můžete dokoupit většinu. Vy tam budete dávat dva roky peníze a pak si něco dokoupíte? To prostě nedává smysl,“ ohradil se proti podmínkám Dědek.

Hokejový klub nemůže řídit město

Město si za nimi ale stojí. „Jestli se do nich přihlásí, můžeme věřit tomu, že se jedná o relevantního partnera, který to s pardubickým hokejem myslí vážně,“ řekl zastupitel František Brendl (Pardubáci společně) s tím, že město teď nemá co prodávat, jelikož klub je zadlužený. Ztráta po konci letošní sezóny se pohybuje v desítkách milionů korun.

„Nový majitel by nevstoupil do společnosti, aby se vypořádával se ztrátou po někom jiném. Myslím, že klub se teď ani prodat nedá, dluhy minulosti si musí vyřešit město,“ dodal Brendl.

V jednom se ale aktéři shodují, město klub už dlouho řídit nemůže. „Není nic horšího než fungování veřejného subjektu jako majoritního vlastníka. V kolektivním orgánu nás je 39, takový subjekt nemůže dobře řídit nic,“ zakončil Brendl.

Prodej Dynama je nutností



Až budou politici za pár dní rozhodovat o prodeji akcií hokejového klubu, měli by se dobře ohlédnout zpět a zrekapitulovat si sezony, kdy bylo město většinovým vlastníkem Dynama. To, co uvidí, je přesvědčivým argumentem pro urychlený prodej solidnímu zájemci. Radnice totiž v minulých letech jasně dokázala, že řídit klub jako firmu se jí zoufale nedaří. Nyní budou mít politici pravděpodobně na stole minimálně dvě seriózní nabídky a jejich snahou by mělo být zbavit se majoritního podílu v klubu a nechat si pouze část akcií, která jim umožní dohled nad stavem Dynama. Fanoušci houfně skloňují jméno miliardáře Petra Dědka, který klubu pomohl v rozhodujících fázích letošní sezony. I kdyby nakonec neměl být novým partnerem hokeje on, je nezbytně nutné, aby konečně nějak rozhodli a přestali prodlužovat agónii slavného klubu. Příště už by totiž klinickou smrt přežít nemusel.