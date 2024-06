Vyděšený zesláblý rezatý kocourek budil od rána pozornost kolemjdoucích i projíždějících řidičů na jednom z domů ve Starém Hradišti na Pardubicku. V noci se mu podařilo utéct, byl zvyklý jen na střechu, kde bydlí, tentokrát ale cestoval pozemní cestou až na střechu sousední nemovitosti. Majitelé ho objevili až nad ránem na komínu sousedního domu.

Zachráněný kocour Garfield si už užívá sladkého domova | Video: Deník/Bohumil Roub

„Snažili jsme se ho nalákat na pamlsky, ale na tomhle typu střechy se prostě bál slézt níž, možná i proto, že už neměl tolik sil. Na třídílném žebříku jsme se k němu nedostali, byli jsme zoufalí,“ řekl reportéru Deníku majitel Garfielda Petr ze sousedního domu. Dodal, že po členitější střeše v domě, kde bydlí, je běžně dvouletý kocourek zvyklý se pohybovat, rád sedává u komína v nejvyšším bodě a sleduje okolí. Tady ovšem u něj musel přijít strach, že spadne.

Sousedé proto povolali pardubické hasiče, protože pomoc při záchraně zvířete v ohrožení života je bezplatná. Ti se okamžitě během pár minut dostavili s vysokozdvižnou plošinou a hasič – lezec se pomalu k dehydrovanému, hladovému zvířeti přibližoval, až se mu jej podařilo dostat do náručí a předat spolubydlícím majitele. „Bylo nám ho tak líto, určitě by nepřežil, od rána mňoukal,“ posteskla si sousedka z domu od naproti.

Garfield se po návratu domů okamžitě pustil do masové kapsičky, kterou celou během deseti minut spořádal a hodně pil, již by mu nemělo nic hrozit. Majitelé teď vědí, že prostě musejí svého mazlíčka lépe hlídat a pouštět ho jen tam, kde to zná a odkud se umí dostat.

