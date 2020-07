V příměstském lesíku v pardubických Polabinách ležel srneček. Kolemjdoucí ženě se ho zželelo, měla o něho strach a chtěla ho zachránit, odnesla ho proto na městskou policii. Mláděti ale spíše ublížila, bylo totiž naprosto zdravé a jeho matka byla pravděpodobně poblíž.

Žena přinesla strážníkům maličkého srnečka | Foto: MP Pce

Vrátit ho do místa, kde ho žena našla, již nešlo. Pokud by srna z mláděte cítila člověčinu, už by se ho neujala. „Srnčího juniora jsme museli předat do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka,“ informoval mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.