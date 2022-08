Páteční dopoledne znamenalo pro 16 zachráněných ptáků návrat do volné přírody. Na svobodu se dostali například puštík obecný, mláďata poštolek, kalous ušatý nebo káně lesní. Jednalo se o mláďata nebo jedince, kteří potřebovali vyléčit zranění.

Záchranná stanice Pasíčka



Kontakty:

tel.: 777 678 777, 774 739 595

e-mail: stanice@pasicka.cz



Číslo účtu stanice: 1140400369/0800

První na řadu přišla poštolka, která se do stanice dostala kvůli zraněné noze. Před vypuštěním veterinář zkontroloval její stav a drobný pták dostal na nohu kroužek. „Poštolka je v pořádku, u nás ve stanici se měla totiž dobře,“ dodal s úsměvem vedoucí Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka Josef Cach.

Pak si navlékl žlutou rukavici a ptáka, který už netrpělivě mával křídly, připravil na vypuštění na svobodu do okolí Kunětické hory. Přihlížející poštolce popřáli šťastný let, ta párkrát mávla křídly a zmizela ve stínu hradu. Stejný postup se to dopoledne opakoval ještě patnáctkrát.

Dravci, sovy, čápi nebo třeba labutě, všichni dostávají v ekocentru stejnou péči. „Jsou to divoká zvířata,“ upozornil Milan Oppa z Pasíček s tím, že u nich v záchranné stanici nehrozí ochočení, což by bylo překážkou pro návrat zpět do přírody.

„U ptáků zlomeniny srůstají rychleji než u lidí. Takže zhruba po třech týdnech je zlomenina srostlá. Pak se zvíře rozhýbe a rozlétá a zpravidla do třech měsíců naši stanici opouští,“ přiblížil Cach.

Zraněných zvířat přibývá

Za uplynulý rok se do záchranné stanice dostalo zhruba 1 600 zvířat z celého kraje, letos jich stejný počet záchranáři evidují už během léta. Jen z Pardubic loni stanice zachránila přes 400 zvířat, letos jich zaměstnanci očekávají ještě více.

Pohotovostní linka záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče na Chrudimsku zvoní podle zaměstnanců i osmdesátkrát denně. Lidé však často „zachraňují“ zvířata, která to nepotřebují, nejdříve by se proto měli poradit s odborníky. „Každý umíme něco, proto vám rádi i po telefonu poradíme,“ vzkázala Marie Cachová z Pasíček.

Pomáhají drobní dárci

Stanice se však potýká s finančními problémy. Silně ji zasáhla pandemie koronaviru, kdy kvůli odlivu sponzorů balancovala na hranici přežití, i válka na Ukrajině. Organizace shání potřebné peníze na zaplacení provozních nákladů – elektřiny, krmiv či pohonných hmot. Problémem je i nedostatek zaměstnanců.

„Improvizujeme a snažíme se s tím bojovat. Vstoupili jsme do jednání i s obcemi a městy, které žádáme o pomoc,“ popsal aktuální situaci Cach s tím, že udržet stanici v provozu je velmi náročné.

Organizace je často závislá na darech od drobných dárců, aktuálně se snaží přilákat nové sponzory. Jednotlivci nebo kolektivy mohou přispět i tím, že si zvíře adoptují na dálku.