Někteří žáci 2. stupně základních škol se příští týden vrátí do lavic. Podmínkou je maximální hranice 100 pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel v kraji. Takovou hranici ale zatím splňují jen tři regiony v České republice. Například v sousedním Královéhradeckém kraji se děti do škol vrátí. V Pardubickém kraji si však budou muset počkat.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jana Kotalová

„Konečné slovo má pochopitelně Ministerstvo zdravotnictví. My zatím nepředpokládáme, že by se žáci 2. stupňů do škol vraceli. Týdenní incidence tomu nenapovídá,“ vysvětlila ředitelka odboru dětí a mladistvých krajské hygieny Lenka Labudová.