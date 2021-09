/FOTO/ Děti ze základní školy Montessori v Pardubicích musely zahájit nový školní rok v provizorních podmínkách. Na žáky sice od září čekala nová budova za zhruba 38 milionů korun, ale kvůli nedostatku materiálu chybí vybavení tříd. Dočkat by se měly příští měsíc.

Děti ze základní školy Montessori v Pardubicích musely zahájit nový školní rok v provizorních podmínkách | Foto: Deník/Nikola Remešová

Nové školní lavice, židle, šatní skříně a další vybavení celkem za 9,5 milionu korun má pardubická Montessori škola získat během října. „Nejpozději do 15. října. Vypadá to ale, že většina nábytku bude už 5 října,“ informoval náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. To, že firma vybavení nestihla dodat způsobil nedostatek materiálu na trhu, v důsledku pandemie. Chybí hlavně dřevo a kov.