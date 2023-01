„Harmonogram firma připravuje s tím, že detailní harmonogram prací bude finalizován v první polovině ledna, a to z důvodu čekání na potvrzení termínů dodání vybraných komponentů,“ informovala mluvčí města Iveta Koubková.

Po více než dvaceti letech provozu je celkový stav koupaliště špatný. Jisté je, že firma musí zmodernizovat bazény i zastaralé technologie. Nejhůře je na tom strojovna, technické zázemí a samotné vany bazénů. V bazénech proto firma vybourá stávající fólie a obklady a nahradí je nerezovým plechem s vyztuženou PVC membránou.

OBRAZEM: Smutný pohled na prázdné koupaliště. Cihelna stále čeká na opravu

„Máme na koupališti kompletně zřízené staveniště, pohybuje se tam kolem 20 lidí. Bazénové těleso jsme připravili na rekonstrukci. Firma, která vyrábí díly, si bazén zaměřila, dělá se k tomu výrobní dokumentace. K tomu začaly bourací práce v dalších objektech,“ řekl pro ČTK místopředseda představenstva společnosti Agrostav Pardubice Roman Mokrý. Společnost Agrostav Pardubice se smluvně zavázala provést rekonstrukci bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství v areálu koupaliště v celkové výši přes 137 milionů korun včetně DPH. Další peníze město zaplatí za technický dozor a bezpečnost práce.

Nové šatny a záchody

Při rekonstrukci dělníci nezmění kapacitu ani počet vodních atrakcí. Zkvalitnit se má především voda a bezpečí návštěvníků. Firma vymění čerpadla, filtry i elektroinstalace. Modernizací projdou i šatny, záchody nebo skokanská prkna. Dělníci opraví venkovní prostory, včetně schodiště nebo tribuny. „Děláme všechno pro to, aby se dalo v roce 2024 uvést koupaliště do provozu, moudřejší budeme v lednu či únoru, jakmile budeme vědět detailní dodávky materiálu ze zahraničí. Rekonstrukce je připravena tak, aby nás nic nepřekvapilo, ale pořád je to rekonstrukce, stát se může cokoliv,“ dodal Mokrý.

Cihelna, dílny, školy. Pardubice mají vyrovnaný rozpočet, investují 900 milionů

Město areál s kapacitou až 4 000 návštěvníků dlouhodobě pronajímá. Doposud ho dvacet let provozovala firma Petra Ministra. Nyní město dokončuje zadání pro nový model provozu. „V průběhu měsíce ledna bude město s konzultační firmou precizovat zadání pro nový koncesní model provozu koupaliště tak, aby bylo možné připravit kvalitní koncesní řízení, na jehož základě bude vybrán provozovatel koupaliště,“ sdělila Koubková.

S rekonstrukcí chtělo město začít už loni, kvůli nepovedenému projektu a velkému množství dotazů od stavebních firem ale muselo zrušit výběrové řízení. Koupaliště, které se postupem času dostalo do havarijního stavu, bylo proto zavřené i přes uplynulou letní sezonu.

Pardubice chtějí oživit pravý břeh Labe. V Polabinách vznikne nová pláž

Naposledy se bazén dočkal menší opravy v letech 2004 a 2005. Tehdy firma nahradila vypadané dlaždičky na dně bazénů a umístila tam fólii. Od poslední velké rekonstrukce a modernizace bazénu ale uplynulo už dvacet let. Tehdy koupaliště změnilo celou svou podobu. V areálu přibyl například tobogan a vodní atrakce.