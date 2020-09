Rosický most přes Labe bude od úterý 15. září uzavřen kvůli stavbě lávky pro pěší a cyklisty.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Poláková-Uvírová Petra

Po dobu uzavírky povede objízdná trasa ve směru od Přelouče do Rosic nad Labem po Pražské ulici po sjezd na Rosice a dále Legionářskou do ulice Generála Svobody. V opačném směru povede objížďka stejnou trasou s výjezdem z ulice Generála Svobody kolem rosického nádraží. Rekonstrukce mostu a výstavba lávky má přispět k plynulejšímu a bezpečnějšímu provozu. Automobily na mostě projíždějí kyvadlově a doteď se musely vyhý-bat také chodcům a cyklistům, kteří tak provoz brzdili. Uzavírka potrvá až do 30. října.